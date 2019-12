A magnézium rendkívül fontos ásványi anyag, a szervezetünkben szinte minden enzim működéséhez és minden anyagcsere-folyamathoz szükséges.

Többek között az izmok működéséhez és a sejtek közötti kommunikációhoz is elengedhetetlen. Sajnos azonban a legtöbb ember (kisebb vagy nagyobb mértékben) magnéziumban szegény étrendet követ, ezért gyakran nem jut elegendő belőle a testünknek. Hiánya izomgörcsökhöz, étvágytalansághoz, fejfájáshoz vezethet, de kimutatható szívritmuszavar, depresszió és a trombózis rizikójának megnövekedése is.

A terhesség során jelentősen megnövekedhet a magnéziumszükséglet. Fotó: iStock

A probléma a terhesség alatt a legszembetűnőbb: a gyakori izomgörcs, melynek leggyakoribb formája a vádligörcs, mindenképpen jelzi a magnéziumhiányt. Az alhasi görcsök, méhösszehúzódások már koraterhességben a nagyobb magnéziumszükségletre utalnak. A várandósság hónapjai alatt ugyanis jelentősen megnövekedhet a magnéziumszükséglet, a magzatnak nagyobb mennyiségre is szüksége van ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön.

TIPP Ma már vannak olyan termékek, amelyek magas magnéziumtartalmuknak köszönhetően hatékony megoldást kínálnak a magnéziumpótlásra. Akár egyetlen kapszula is száz százalékban fedezheti egy felnőtt ember átlagos napi szükségletét.

Mivel egyébként sem túl kiegyensúlyozott a magnézium-bevitelünk, a kisbaba pedig "elveszi", amire neki a megfelelő fejlődéshez szüksége van, az édesanyák nagyon gyakran magnéziumhiány jelentkezhet.

Ennek jellegzetes tünetei közé tartozik a korábban már említett vádligörcs (ez főként éjszaka jelentkezhet, de hosszabb álldogálást vagy sétát követően is), az alhasban érzett görcsös összehúzódások, keményedések (ezek általában nem különösebben fájdalmasak, de kellemetlenek lehetnek). A magnéziumhiány a hangulatingadozásokat is rosszabbá teheti, és gyakoribb fejfájásokat is okozhat.

A magnéziumpótlást mindenképpen érdemes megbeszélni a nőgyógyásszal, ő akár speciális készítményt is javasolhat, vagy előírhatja a szükséges mennyiséget. A legtöbbször azonban elegendő a patikában vény nélkül kapható magnéziumkészítmény is. Emellett természetesen érdemes többször beiktatni az étrendünkbe a magnéziumban gazdag fogásokat is. Ezek közé tartozik például a joghurt, az avokádó, a banán és az étcsokoládé, de nagyszerű magnéziumforrások a sötétzöld leveles zöldségek (így a paraj vagy a mangold), és az olajos magvak is.