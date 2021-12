Ez történik, ha nem jutunk elegendő napfényhez

Napfény hiányában a testünkben is többféle változás megy végbe, melyről a Brightside cikke írt bővebben. A kalcium mellett a D-vitaminnak is fontos szerepe van abban, hogy a csontjaink erősek és egészségesek legyenek. A D-vitamin hiánya csökkenti a kalcium felszívódását, emiatt pedig a csontok meggyengülhetnek és csontfájdalom, izomgyengeség éscsontritkulásjelentkezhet. Emellett megváltozhat a csontstruktúra, és deformitások alakulhatnak ki a csontszerkezetben. Egy kevés napozás, valamint a D-vitamin és a kalcium szedése segíthet mindezek megakadályozásában.

A D-vitamin jótékony hatásai A Harvard Egyetem kutatói kimutatták, hogy a D-vitamin hiánya jelenleg a Földön körülbelül egymilliárd embert érint. Viszont a napfényhiányos hónapokban kevesen töltenek elég időt a szabadban ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamint állítson elő a szervezetük.

Mentális és bőrbetegségeket is okozhat a fényhiány

Tanulmányok szerint a fényhiány, pontosabban az esetlegesen emiatt fellépő D-vitamin hiánya megnövelheti a vastagbélrák kialakulásának esélyét. A megfelelő D-vitamin-szint általánosságban is növelheti a vastagbélrákos betegek túlélési esélyeit. Hogy a miénk milyen, azt egy egyszerű vérvizsgálattal kideríthetjük az orvosunk segítségével, aki hiány esetén a megfelelő pótlási módszerre is javaslatot tehet.

A modern életmód egyik következménye, hogy jóval kevesebb napfényhez jutunk, mint az elődeink, hiszen sokkal nagyobb arányban dolgoznak az emberek valamilyen zárt helyen, asztalnál, számítógép előtt, sőt, sokan még a pihenőidejüknek is csak egy elenyésző részét töltik a szabadban. A természetes fény hiánya megnöveli a depresszió kialakulásának esélyét, így a hangulatunk és a kedélyállapotunk érdekében is érdemes minden lehetőséget megragadni arra, hogy a szabadban legyünk, különösen az egyébként is fényhiányos téli hónapokban.

Napfény hiányában a testünkben is többféle változás megy végbe. Fotó: Getty Images

Ezzel az olyan bőrbetegségek, mint a psoriasis belobbanását is megelőzhetjük, melynek kezelésében az UVB-fény hatékony lehet. Ugyanakkor érdemes fokozottan ügyelni arra, hogy fényvédelem nélkül a lehető legkevesebb időt töltsünk a napon, ugyanis az UV-sugárzás amellett, hogy öregíti a bőrt, növeli a bőrrák kialakulásának esélyét is. A napfény hatására (is) termelődő D-vitamin a leptin nevű hormonal együtt felelős a testsúly szabályozásáért. A zsírsejtekben termelődő leptin jelzi az agynak a jóllakottságot, de ha nem működik megfelelően, akkor sokkal gyakrabban fogjuk túlenni magunkat, ami hosszú távon hízást okoz.

D-vitaminhoz a napfényen kívül olyan élelmiszerek fogyasztásával is juthatunk, mint a halak, a tojássárgája, illetve a D-vitaminnal dúsított élelmiszerek, mint a tej, teljes kiőrlésű kenyér vagy narancslé.