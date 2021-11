Ezeket a gyógynövényeket növeszthetjük lakásban

Gyógynövényekre nemcsak betegségek idején lehet szükségünk, a legtöbb fajtát ugyanis az ételeink ízesítésére is felhasználhatjuk. Sokan ezért a kertjükben nevelgetnek például orvosi körömvirágot, cickafarkat vagy kamillát. De mi a helyzet azokkal, akiknek nem áll kellő zöldfelület a rendelkezésükre? A Newsweek cikke összegyűjtötte azokat a gyógynövényeket, amelyek akár egy kis lakásban is termeszthetünk.

Karen Kennedy, agyógynövényektermesztésével foglalkozó Herb Society of America (HSA) oktatási koordinátora szerint néhány alapvető szabály betartásával számos növényt nevelhetünk az otthonunkban is. Ahhoz, hogy megfelelően fejlődjenek, naponta legalább 6-8 óra napfény kell, hogy érje a növényeket. A koordinátor szerint ideális lehet például egy déli tájolású ablakba helyezni a növényeket, itt ugyanis akár napi 12 órán át is érheti azokat a fény. Ne tegyük viszont közvetlenül a radiátor mellé a növényeket, így ugyanis gyorsan kiszáradhat a virágföldjük. A téli fagyok alatt az ablakhoz sem érdemes túl közel tenni a cserepeket, a beszökő hideg ugyanis károsíthatja a növényeket. Az öntözés szükséges gyakoriságában pedig lehetnek eltérések, hiszen minden növénynek egy kicsit eltérő a vízigénye - erről tájékozódjunk alaposan, mielőtt ültetésbe vagy vásárlásba kezdük. Most pedig nézzük azt az öt gyógynövényt, amelyet - a fenti tanácsokat is figyelembe véve - akár a négy fal között is nevelhetünk.

Bazsalikom

A bazsalikomot leginkább főszernövényként ismerjük itthon, ami az olaszos fogásokat teszi még ízletesebbé. Szárított levelei étvágyjavító, emésztést elősegítő és szélhajtó hatásúak. A bazsalikom csökkenti a magas vérnyomást, illetve a szorongásos panaszokat is enyhítheti.

A magvak elvetése után fedjük be a cserepet vékony vermikulit-réteggel (ez egy nagyon jó nedvszívó anyag, ami javítja a komposzt vízmegtartó képességét), majd némi öntözés után helyezzük át egy műanyag szaporító cserépbe. A csírázást követően a cserepet meleg, világos helyre kell tenni, hogy sok napfény érje. Rendszeresen öntözzük, hogy a virágföld mindig nedves maradjon.

Kakukkfű

A kakukkfűvel gyakran találkozhatunk a történelemkönyvekben: Mózes is erre a növényre lelt a Hóreb-hegyén, és a mezopotámiai receptkönyvekben is felbukkan, sőt már Egyiptomban is előszeretettel alkalmazták a halottak mumifikálására. Gyógyteaként régóta használják megfázásos tünetek és emésztési zavarok kezelésére.

Nem kell feltétlenül kertes házban laknunk ahhoz, hogy gyógynövényeket termeszthessünk.

Fotó: Getty Images

Ez az évelő gyógynövény magról vagy cserepes növényként is termeszthető - utóbbi jóval egyszerűbb folyamat. Ha a palántáknak van már néhány levele, ültessük át őket cserepekbe. Ha összeültetjük őket, ügyeljünk arra, hogy a tövek 20-25 centiméteres távolságra legyenek egymástól. Nem igényelnek gyakori öntözést, napfényt viszont annál inkább, így ablakokban, vagy erkélyeken érzik legjobban magukat.

Citromfű

A citromfű egy igen sokoldalú gyógynövény. Nyugtató hatású, így a belőle készült gyógytea segíthet enyhíteni a stressz okozta panaszokat. Bizonyos kutatások szerint a testsúlycsökkentésben is lehet szerepe a rendszeres fogyasztásának. A mentához hasonlóan szintén az ajakosvirágúak családjába tartozik, viszont vadon nem nő, így cserépbe ültetve frissen, vagy tasakokba téve szárított formában vásárolhatjuk meg.

Magról a tavaszi időszakban növeszthetjük, március és május között javasolt elvetni. A földet vékony perlitréteggel (szemcsés kőzet, ami segíti a vízelvezetést) hintsük meg és adhatunk hozzá némi vermikulitot is, mielőtt a szaporító edénybe helyeznénk. Akár három hét is eltelhet, mire a palánták megjelennek, ekkor átültethetjük egy cserépbe.

Zsálya

A zsálya kiváló fűszer ételeink ízesítésére, de torokfájás esetén is alkalmazhatjuk. Gyulladáscsökkentő, vírusölő és antibakteriális hatásának köszönhetően remekül alkalmazható a torok bárminemű problémája esetén.

Ezeket a csípős évelő fűszernövényeket tavasszal magról lehet termeszteni cserépben. Vékony perlitréteggel kell beborítani őket, és szaporítóba kell helyezni csírázni. Akár három hétig is eltarthat, amíg a magok kicsíráznak. Meleg, napos helyen érzi magát a legjobban, ezért rendszeresen adjunk neki vizet, azonban arra is vigyázzunk, hogy ne locsoljuk túl a növényt.

Babér

A babérlevelet sem csupán ételek ízesítésére használhatjuk. Fogyasztása egyebek mellett elősegíti avércukorszintegyensúlyban tartását és az emésztési folyamatok serkentését, de a benne található kaffeinsav a szívre is jótékony hatással van.

A babér a melegebb hónapokban kerti növényként termeszthető, a hőmérséklet lehűlése után azonban már beltérbe kell helyezni. Érdemes tavasszal ültetni, hogy nyárra legyen ideje megerősödni. Fontos neki a tápanyagban gazdag talaj, és bár szereti a meleget, tűző napra soha ne tegyük ki, mert elszáradhat.