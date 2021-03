A legjobb gyógynövények felső légúti fertőzésekre

Bár a legtöbben inkább az olaszos ételek egyik alapfűszereként ismerik, az oregano valójában igen jó megoldás lehet a felső légúti megbetegedésekre. Olyan vitaminok és tápanyagok vannak benne, amelyek támogatják az immunrendszert, jótékonyan hatnak a felső légutak egészségére, és lázcsillapító hatásuk is van egy 2017-ben készült tanulmány szerint. Készítsünk magunknak oreganós fürdőt: egy kádnyi vízbe cseppentsünk néhány csepp oreganó-illóolajat, és lélegezzünk mélyeket a meleg párából. Az olajat a mellkasba is dörzsölhetjük, de előtte mindenképpen keverjük el valamilyen vivőolajjal, például mandulával vagy jojobával.

Segíthet a borsmenta és az angyalgyökér

Az orvosi tüdőfűnek már a neve is sokat elárul - remekül kezelhetők vele a légzőszervi problémák. Egyszerűen főzzünk belőle teát, de táplálékkiegészítő formájában is szedhetjük. Az angyalgyökérnek pedig nemcsak a gyökere, de a levelei és a magjai is segíthetnek enyhíteni a görcsös, hurutos köhögést, ezért asztmások számára is szokták ajánlani. Emellett nyugtató, szorongásoldó hatása is van. Olaját valamilyen vivőolajjal keverve a mellkas bőrébe is dörzsölhetjük, mert légzéskönnyítő hatása van. Fontos ugyanakkor, hogy várandós nők inkább kerüljék a használatát.

A borsmenta teaként és illóolajként is jól használható (Fotó: 123RF)

Az eukaliptusz kellemes, mentolos illatával remekül tisztítja a légutakat, emellett mikrobaölő hatása is van. Enyhíti a torok irritációját, és a lázat is csillapíthatja. A legjobb hatást az eukaliptuszos gőzöléssel érhetjük el - egy fazékban forraljunk vizet, csepegtessünk bele eukaliptuszolajat, majd óvatosan hajoljunk a gőz fölé, és lélegezzük be. A borsmenta is nagyon hasznos, akár illóolajként használjuk, akár teaként fogyasztjuk. Vivőolajjal elkeverve pedig szintén bedörzsölhető a mellkas bőrébe, de gőzölni is lehet vele. Tisztítja a tüdőt és a légutakat, és megkönnyíti a légzést, illetve a letapadt váladék felszakadását. Végül az oshagyökeret is régóta használják vírusos és bakteriális felső légúti fertőzések kezelésére, például bronchitisz ellen is hatékonyan bevethető. A gyökérből tea, illetve esszencia is készíthető.

Forrás: care2.com