Fehér és vörös gyömbér

A gyömbértea hatásosan tudja enyhíteni a hányingert, de gyomornyugtató hatása is van, csillapítja a gyomorgörcsöt, valamint meghozza az étvágyat. Az ázsiai természetgyógyászatban mind a gyömbérteát és a gyömbéres fürdőt előszeretettel használják izomfájdalmak, reuma, megfázás kezelésére. De csökkenti a koleszterinszintet, a magas vérnyomást, továbbá véralvadásgátló is és jótékonyan hat a visszerekre. A megfázásos időszakban is segítségünkre lehet, hiszen enyhíti a torokfájást, köhögést és csípőssége miatt az orrdugulást is. A vörös gyömbérnek az illóolaj- és hatóanyag-tartalma is magasabb, mint más típusú gyömbéreké - olyan magas antibakteriális hatása van, hogy természetes tartósítószerként is használják.

Borsmenta

Jelentős C-vitamin-, mangán- és réztartalma mellett antioxidáns, antibakteriális, gombaellenes, vírusölő és görcsoldó hatásai is vannak. Tanulmányok szerint a borsmenta az irritábilis bél szindrómától szenvedők tüneteit is javítani tudja, sőt nemcsak az IBS-sel összefüggő gyomor- és bélrendszeri tüneteket enyhíti, hanem azokat is, melyek ételintolerancia miatt alakulnak ki. Fejfájás ellen is bátran használhatjuk: legyen szó akár migrénről, akár tenziós vagy éppen a stresszel összefüggő fejfájásról, a borsmenta segíthet ezeket is enyhíteni. A forró vízbe csepegtetett illóolajával inhalálva pedig tisztíthatjuk légutainkat és megkönnyíthetjük a légzésünket.

Petrezselyem

Kutatások szerint a rendszeres petrezselyemfogyasztás támogatja az egészséges veseműködést, illetve a növény enyhe vízhajtóként is funkcionál. Ízületi fájdalmak esetén is jótékony lehet, köszönhetően a gyulladásgátló hatásának. A növény rendszeres fogyasztása jó hatással lehet magas vérnyomás esetén, K-vitamin-tartalmának köszönhetően pedig abban is segíthet, hogy egészségesebbek legyenek a csontjaink. Ha ez nem lenne elég, a petrezselyemben sok olyan anyag is van, amely hatékonyan veheti fel a küzdelmet a rákkal. Antioxidáns-tartalma miatt segít a szervezetnek leküzdeni a szabad gyökök káros hatásait, védi a DNS-t a károsodástól, és a rákos sejtek elpusztításában is segítséget nyújthat.

Kamilla

A kamillát bátran használhatjuk gyulladáscsökkentésre, de mivel gombaellenes és antibakteriális hatása is van, a sebgyógyításra is alkalmas lehet. A belőle készített forrázat nyugtató hatású, a kamillából készült kivonat pedig gátolja a gyomorban és bélrendszerben lévő fekélyek kialakulását. Belsőleg általában megfázáskor alkalmazzuk, mivel enyhíteni tudja a felső légúti panaszokat, és remek öblögetőszer válik belőle torokgyulladás esetén is. Ha hörghuruttal vagy más légzőszervi betegséggel küzdünk, bátran inhaláljunk vele.

A kamilla nyugtat, és a felső légúti panaszokat is enyhíti. Fotó: Getty Images

Szerecsendió

A szerecsendióról köztudott, hogy hallucinogén hatású, amiért a benne található miriszticin a felelős. A miriszticin ugyanakkor nyugtatja is az idegrendszert, ezért hatékony lehet a stressz ellen, de a menstruációs vagy gyomorgörcsöket is enyhíteni tudja. A belőle készített illóolajnak fertőtlenítő hatása van, segíti a belek tisztulását és oldja a felhalmozódott zsír lerakódásokat - éppen ezért méregtelenítés vagy diétázás esetén is hatékonyan alkalmazható. A szerecsendió az egyik legerősebb májtisztító és májregeneráló növényi hatóanyag.

Ginsenggyökér

Más növényekkel ellentétben a ginsengnek nem a termése, hanem a gyökérzete a legértékesebb része, amelynek nagyon sok egészségvédő hatást tulajdonítanak. Javítja az emlékezőképességet, aktivizálja a kreativitást, a rendkívül jelentős sejtmegújító hatása miatt pedig gyakran javasolják sugárkezelés alatt állóknak. Véd az alkohol károsító hatásai ellen, segít az általános gyengeség leküzdésében, ezért jól alkalmazható legyengült, vagy lábadozó betegek állapotának helyreállítására. Hatásos lehet a stressz és depresszió kezelésében is.

De természetesen akkor sem kell kétségbe esnünk, ha ennyiféle gyógynövényt és fűszert nem tudunk beiktatni a mindennapjainkba - egy megfelelő étrend-kiegészítő segítségével egyszerűen és gyorsan tudjunk szervezetünket feltölteni a szükséges vitaminokkal és ásványi anyagokkal.

Antangin - a tradicionális gyógynövény keverék

Az indonéz gyógynövénykultúra az egyik leggazdagabb a világon, ami generációk óta jelen van a népi gyógyászatban. Az Antangin ezt az ősi tudást ötvözi a modern technológiával. Az Antangin étrend-kiegészítőben a válogatott gyógynövények kombinációja- szerecsendió, alstonia scholaris, sembung levél, fehér és vörös gyömbér, ginseng, borsmenta - és a méhpempő egymást erősítve fejthetik ki jótékony hatásukat.

Az Antangin előállítása során kifogástalan minőségű helyi gyógynövényeket használnak fel, amelyek Indonézia civilizációtól elzárt, szinte érintetlen vidékein teremnek. Praktikus csomagolásának köszönhetően bárhová könnyedén magunkkal vihetjük és egy pohár vízzel fogyaszthatjuk.