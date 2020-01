Így szabaduljunk meg végleg a hasi zsírtól

A súlycsökkentés kemény dió, de a hasi zsírt leadni különösen nehéz. Mégis érdemes ezen dolgozni, nemcsak esztétikai okokból, hanem azért is, mert az ide rakódó kilók számos betegség - például a cukorbetegség, szív- vagy daganatos betegségek - rizikóját is fokozzák.

Étkezzünk tudatosabban!

Mégis hogyan vehetjük fel a leghatékonyabban a küzdelmet a hasi zsírpárnák ellen? Az első lépés az lehet, hogy mostantól jobban odafigyelünk arra, miből mennyit eszünk és iszunk - emelte ki Chris Gagliardi személyi edző. Mint mondta, ő is tisztában van vele, mennyire nem könnyű feladat ez, hiszen ha vendégségbe megyünk vagy beülünk barátainkkal egy étterembe, szinte azonnal lazábbra engedjük a gyeplőt. Érdemes azonban tudatosan választani ételt - és köretet -, valamint átgondolni, milyen italból mennyit fogyasztunk. Tudatos választásaink hosszú távon kifizetődnek és segíthetnek a hasi zsír csökkentésében.

Tudatos étkezéssel könnyebben lefaraghatjuk a hasi zsírpárnákat. Fotó: iStock

Számoljuk a kalóriákat!

Hogyan számoljuk a kalóriákat? Ebben számos applikáció a segítségünkre lehet, de akár egy egyszerű, internetről is letölthető kalóriatáblázattal, illetve egy papírral és ceruzával is nekifoghatunk.

A kalóriaszámolás is hasznunkra lehet célunk elérésében. Ha ugyanis tudjuk, mennyi a napi kalóriaszükségletünk, akkor nemcsak azt tudjuk kiszámolni, mennyit lenne ideális bevinni a szervezetünkbe, hanem azt is, hol tudnánk spórolni a kalóriákkal a sikeres súlycsökkentés érdekében. A szakember szerint napi 500 kalória mínusz már elegendő közel fél kiló zsír elégetéséhez. Fontos megjegyezni, hogy a kalóriacsökkentést nem kizárólag órákig tartó kemény edzéssel érhetjük el, hanem átgondoltabb étkezéssel is. Egy többfogásos ebéd felét eltehetjük például vacsorára, így ebédnél máris feleztük a kalóriákat.

Jó zsírok, rostok, fehérjék

Ajánlott növelni a jó zsírok bevitelét, valamint több rostot fogyasztani - egy 2000 kalóriás étrendet követő nőnek például napi 25 gramm rost lenne az ideális mennyiség. A magas rosttartalmú ételek ráadásul tovább eltelítenek, valamint az emésztést is segítik. Emellett a fehérjebevitelre is ügyeljünk: napi szinten legalább 70 grammot fogyasszunk - javasolja dr. Lawrence Cheskin orvos és egyetemi tanár. Ez különösen fontos, ha sportolunk is. Ha ugyanis nem táplálkozunk megfelelően - például edzés után felfalunk mindent a hűtőből vagy a közeli gyorsétteremben -, akkor több kalóriát fogyasztunk, mint amit elégettünk mozgás közben. Így pedig az egész edzésmunkánk hiábavaló volt. Ezért együnk edzés előtt legalább 12 gramm fehérjét tartalmazó nassolnivalót, utána pedig proteint és szénhidrátot is tartalmazó falatokat - például egy proteinszeletet teljes kiőrlésű gabonával.

Kezdjünk el mozogni!

A rendszeres mozgás nagyon fontos - a fogyás és az egészségünk érdekében egyaránt. Ám nem kell azonnal korlátlan éves kondibérletet vásárolni, és nem is érdemes fejest ugrani a legnehezebb edzésekbe, ezzel ugyanis csak azt érjük el, hogy elmegy a kedvünk az egésztől, utána pedig meg se akarunk majd moccanni. Csalódunk az edzésben és önmagunkban is. A szakemberek szerint sokkal jobb kicsiben kezdeni, mondjuk vacsora után egy párperces sétával, amit aztán fokozatosan lehet növelni. Ha naponta csak egy perccel többet tudunk sétálni, mint az előző napon, azzal máris sokat tettünk a hasi zsír csökkentéséért. Később pedig már a teljes testet átmozgató erősítő edzésekkel és súlyzós gyakorlatokkal egészíthetjük ki a sétát, amelyeknek szintén fontos szerepük van a hasi zsír száműzésében és távoltartásában. Ezek mellett próbáljuk csökkenteni a stresszt, az alkoholfogyasztást, valamint törekedjünk a napi 7-8 óra alvásra.

Főzzünk otthon!

A BMI-index szempontjából az is rengeteget számít, hogy főzünk-e magunkra. Egy korábbi tanulmányból például az derült ki, ha hetente legalább ötször eszünk saját készítésű ételt, akkor 28 százalékkal csökken a magastesttömegindexveszélye, illetve átlagosan 24 százalékkal mérséklődik a magas testzsírszázalék kockázata is, mintha csak heti háromszor tudnánk főzni magunkra.

Forrás: prevention.com