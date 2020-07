Így égethetünk el 500 kalóriát

Vannak olyan hétköznapi tevékenységek vagy szokások, amelyekkel úgy égetünk el akár 100 kalóriát, hogy nem is tudunk róla. Ha az alábbiakat bevezetjük mindennapjainkba, akár napi 500 kalóriának intetünk búcsút.

Dolgozzunk állva

Egyre több munkahelyen szereznek be olyan asztalokat, ahol ülő- és állómunka is végezhető. Persze, kevesen szeretnénk egész nap ácsorogni az irodában, ezért Susie Burrell dietetikus szakértő az arany középutat javasolja: álljunk óránként legalább 20 percet - amivel alkalmanként akár 50 kalóriát is elégethetünk -, aztán folytassuk a munkát ülve.

Beszélgessünk séta közben

Rendszeres meetingek, kávézás egy kollégával vagy egy kedves ismerőssel - miért kellene ezekhez a beszélgetésekhez leülni? Itt a jó idő, kérjük hát elvitelre a kávénkat és sétáljunk egyet a közeli parkban beszélgetőpartnerünkkel, míg italunkat kortyolgatjuk. Ezzel nemcsak új színt viszünk a találkozókba, hanem - egy húszperces sétával - akár 100 kalóriát is elégethetünk.

Meghálálja a testünk, ha munka közben is időt szakítunk egy kis sétára. Fotó: 123rf

Fogyasszunk több proteint

A magas zsír- és szénhidráttartalmú ételekhez képest a magas fehérjetartalmú ételek emésztésekor több kalóriát éget el a testünk. A dietetikus szerint az, aki főétkezések és nassolások alkalmával több proteint fogyaszt, akár 20-30 kalóriával többet éget el minden étkezés után, ami egy nap alatt 100-120 kalóriát jelenthet.

Vezessük be a reggeli edzést

Adjunk extra löketet anyagcserénknek egy kis reggeli edzéssel! Erre különösen jók a magas intenzitású kardiógyakorlatok, például 10-15 perc ugrálás vagy lépcsőzés. De hasonlóan. hatékony lehet egy 20-30 perces intervallumedzés is, futással és gyaloglással.

Igyunk hideg vizet

Ha hideg van, szervezetünk több kalóriát éget el, hogy testhőmérsékletünket állandó szinten tartsa - így van ez akkor is, amikor hideg ételeket, italokat fogyasztunk. Egy tanulmány szerint azok, akik napi 6-8 pohár jéghideg vizet kortyoltak el, akár 100 kalóriával is többet égettek el, mint azok, akik kihagyták az ilyen frissítőket.

