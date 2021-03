Ezt tegyük éjjel, hogy fogyjunk nappal

Mutatjuk, mik azok a szokások, melyek segíthetnek, ha szeretnénk megszabadulni a túlsúlyunktól.

Próbáljuk megszokni, hogy teljes sötétségben alszunk, ez ugyanis hozzájárulhat a jobb alvásminőséghez. Ha szeretnénk fogyni, akkor különösen fontos, hogy lehetőleg minden fényt (az utcait is) zárjunk ki a szobából , és lehetőleg ágyba bújás előtt fél órával már ne használjuk a laptopot, tabletet, telefont se. Az alvómaszkok is segíthetnek, ha a függönyök és a rendőnyök nem bizonyulnak elegendőnek.

Ha azt vesszük észre, hogy esténként túlesszük magunkat, az azért is lehetséges, mert napközben nem ettünk eleget. A legjobb módja, hogy ezt a csapdát elkerüljük, hogy minden étkezésünket megtervezzük, és meggyőződjünk róla, hogy rendszeresen az adott időpontban el is fogyasztjuk. Így a testünk tudni fogja, hogy mikor várja az ételt. Az pedig, hogy ebéd és vacsora között bekapunk még valamit, teljesen rendben van, amíg nem visszük túlzásba.

Az alváshiány testünk szinte minden folyamatára hatással van, befolyásolhatja a többi között a testsúlyunkat is. Kutatások szerint többet esznek és kevesebb zsírt is égetnek el azok az emberek, akik éjszaka nem tudják megfelelően kipihenni magunkat. Részletek!

A kora esti fizikai aktivitás is segíthet. Csak ügyeljünk arra, hogy ne vigyük túlzásba, és ne legyen túl lendületes. A nagy intenzitású mozgások, például az intervallum edzés negatívan befolyásolhatják az alvás minőségét, sőt magát az elalvást is megnehezíthetik. Ha tehetjük, kerüljük a késői munkát is. A legideálisabb, ha lefekvés előtt egy órával már leállunk.

Néha az emberek csak azért nassolnak esténként, mert unatkoznak. Ha magunkra ismerünk, akkor ideje beiktatnunk némi aktivitást, mielőtt még ágyba bújnánk. Séta, naplóírás, beszélgetés (akár online) a barátokkal, olvasás - ezek mind elvonhatják a figyelmünket a nassolásról. De akár egy új hobbiba is belevághatunk, például festés, kötés, vagy valamilyen hangszeren való játék elsajátítása - ezek is kiválóak arra, hogy elkerüljük az unalmat és az azzal járó felesleges kalóriabevitelt .

Tisztelt Doktornő, ne haragudjon, hogy újraírok, mert pár órával ezelőtt írtam Önnek arról, hogy utoljára 16 évesen unatkoztam, aztán rengeteg évtizedekig nem, és most 50 évesen igen, megint unatkozok, pedig van család, munka, sok!!, meg utazás, színház, ilyesmik. És mégis van ez az unalomérzés, ami rossz, és kb két hete jelentkezett, és egyre esősebb, és mondják, hogy ez lehet, hogy hormonoktól történik, mert a mensesem már oda, de én ezt nem tudom, hogy unalmat hormonok csinálnának. De most eszembe jutott az is, hogy kb 2 év óta valahogy nem érzem, hogy szeretnek. Van jó családom, és tudom, hogy szeretnek, mondják is, de régen ezt éreztem, most meg mintha csak tudnám. És én magam is csak ésszel szeretek, tehát tudom, mit kell tenni, hogy a másik szerteve érezze magát, de nem érzem a szeretetet magamba, csak tudom. Nem tudom, persze, hogy hol éreztem, amikor még éreztem, de a régi érzésemnek meg a mostani tudásomnak érzem a különbségét, és nem túl jó. Nem érzem szeretve magam, és én sem érzek szeretetet, csak tudom, hogy szeretem a gyerekeimet, férjem.A rossz érzéseket érzem, a jót nem. Hová tűnt a szeretetérzésem, és hogyan kaphatnám vissza? Válaszát köszönöm. Unatkozó

Kedves Kérdező! Nekem nem unalomnak, nem szeretet tudásnak és nem átélésnek olvashatól a sorai. Inkább a vágy hiányát érzem. Minden megszokott. Nem vágyik a férjére, mint férfira, nem vágyik a színház új darabjára, kirándulásra stb. A vágy o...