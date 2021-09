A fogyást ezek akadályozhatják meg

A túlsúly számos szövődményt okozhat. A leggyakoribbak közé tartozik a magas vérnyomás, a szívbetegség, a zsírmáj, az érrendszeri betegségek (például a stroke), a 2-es típusú diabétesz, az alvási apnoé, a légző- és mozgásszervi betegségek, illetve bizonyos rosszindulatú daganatok is. Ezek megelőzése érdekében érdemes tehát megszabadulni a súlyfeleslegtől. Igen ám, de ha valaki fogyni szeretne, gyakran nem tudja, hogyan induljon el, ahogy azt sem, mit tegyen, ha nem sikerül a leadni a felesleges kilókat. A fogyást számos dolog megakadályozhatja, egyebek mellett hormonális problémák is. Többszöri sikertelen próbálkozás után ezért érdemes elvégeztetni néhány vizsgálatot - hogy miket, azt Dr. Mutnéfalvy Zoltán, a Budai Endokrinközpont obezitológiával is foglalkozó endokrinológusa ismerteti.

Nem kell beletörődnünk a sikertelen diétákba. Fotó: Getty Images

Ellenőriztessük a pajzsmirigyhormonokat

A pajzsmirigyzavarok gyakori problémának számítanak. A szerv alulműködése lassú anyagcserével jár, így az ebben szenvedők sokszor tapasztalják, hogy normál étkezés mellett is híznak, illetve nem képesek leadni a súlyfeleslegüket. Éppen ezért, ha már többször próbálunk lefaragni kilóinkból, ám ez nem sikerült, érdemes megnézetni apajzsmirigyfunkcióit. A pajzsmirigy-alulműködést a TSH, a T3 és a T4 értékek ellenőrzésével lehet megállapítani. Amennyiben kiderül, hogy ez a probléma, úgy gyógyszeres terápiára van szükség, hogy megfelelő mennyiségű pajzsmirigyhormon álljon rendelkezésre. Ezáltal azanyagcsereismét felgyorsul (pontosabban normalizálódik), így a súlyfelesleg is könnyebben eltűnik.

Bár főleg a helytelen táplálkozás okolható az úszógumik kialakulásáért, azért akad még jó pár tényező, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a hasi zsírpárnáink ragaszkodjanak hozzánk.

A vércukorszint is problémás lehet

Az inzulinrezisztencia (IR), a prediabétesz (IFG, IGT), valamint a 2-es típusú cukorbetegség is okozhat elhízást, illetve fogyásra való képtelenséget. Ahhoz, hogy kiderüljön, fennáll-e valamelyik állapot, OGTT (cukorterheléses) vizsgálatra van szükség, lehetőleg 3 pontosra, amikor a 0. a 60. és a 120. percben ellenőrzik a vércukrot. Megfelelő terápia nélkül a túlsúlytól nem lehet tartósan megszabadulni, főleg azért, mert egy ördögi kört generál, hiszen minél nagyobb a súlytöbblet, az értékek annál inkább romlanak, ennek hatására pedig tovább fokozódik a zsír lerakódás. Kevésbé súlyos esetben a kezeléshez elegendő lehet az életmódterápia - ami személyre szabott diétát és rendszeres mozgást jelent -, ám ha az értékek megkívánják, gyógyszerre is szükség lehet, diabétesz esetén pedig az inzulinterápia is szóba jöhet.

Ösztrogéndominancia is állhat a háttérben

Az ösztrogén amellett, hogy egy igen fontos női nemi hormon, zsírraktár is egyben - ha tehát ösztrogéndominancia áll fenn, akkor az elősegíti a zsírpárnák keletkezését (amelyek szintén ösztrogénraktárak lesznek). A probléma nemcsak túlsúlyt, hanem meddőséget, vérzészavarokat, miómát, migrént és policisztás ovárium szindrómát (PCOS) is okozhat. Ekkor az ösztrogénhatású élelmiszerek (például a szója) kerülése mellett progeszteronpótlásra van szükség - mondja dr. Mutnéfalvy Zoltán.