Azt talán már mondanunk sem kell, hogy fogaink egészségének megőrzéséhez mindennap kétszer alaposan meg kell sikálnunk a fogsorunkat. Ezenkívül viszont még számos dologra oda kell figyelnünk a szájüregi betegségek elkerülése, valamint a fogak idő előtti elvesztésének megelőzése érdekében. Az alábbiakban bemutatjuk a szájüregi egészség 10 parancsolatát, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) osztott meg a napokban a közösségi oldalán.

A 10 aranyszabály

Az NNK szerint a szájüregi egészség 10 parancsolatát betartva az év minden napján megfelelően figyelhetünk fogaink és szánk ápolására. Ezeket kell megfogadnunk:

Mossunk fogat naponta legalább kétszer, egyenként minimum 2 percig! Válasszunk fluoridtartalmú fogkrémet! Háromhavonta cseréljük le a fogkefénket! (A könnyebb megjegyezhetőség érdekében érdemes az évszakváltásokhoz kötni a cserét.) A fogak mellett ügyeljünk a fogközök és a nyelv tisztítására is! Havonta végezzünk szájüregi önvizsgálatot! Ne dohányozzunk! Mérsékeljük az alkoholfogyasztást! Napon tartózkodás esetén használjunk UV-szűrős ajakbalzsamot! Csökkentsük a cukorbevitelünket! Látogassuk meg a fogorvosunkat évente legalább egyszer!

Az NNK listáját kiegészíthetjük még azzal, hogy ne mossunk fogat közvetlenül étkezés után, ne nyomjuk rá túl erősen fogakra és az ínyre a fogkefét, és lehetőleg puha sörtéjű fogkefét válasszunk. Ha túl kemény sörtéjű fogkefét használunk, vagy túlságosan durván sikáljuk fogainkat, akkor könnyen károsíthatjuk a fogzománcot és az ínyszövetet is, ez pedig idővel fogérzékenységhez, gyakori fogínyvérzéshez, illetve ínyvisszahúzódáshoz vezet. A megfelelő fogmosási technika tehát kulcsfontosságú a fogaink és ínyünk egészsége szempontjából.

Az egyik legfontosabb, hogy naponta legalább kétszer fogat mossunk.

Fotó: Getty Images

Miből áll a szájüregi önvizsgálat?

A szájüregünk egészségére, illetve az ott bekövetkezett esetleges változásokra azért is kell odafigyelni, mert ez akár életmentő is lehet. Rákos megbetegedés ugyanis a szánkban is kialakulhat, ám a kezdeti időszakban - amikor még jól gyógyítható - jellemzően nem okoz fájdalmat, csupán apró, sokszor jelentéktelennek tűnő tünetek utalnak arra, hogy talán nagyobb a baj egy egyszerű ínygyulladásnál. A kormanyhivatal.hu által megosztott, Szájüregi daganatok otthoni szűrése, önvizsgálata című dokumentum szerint egy egyszerű és rendszeresen elvégzett önvizsgálattal mi magunk is korán felfedezhetjük a daganat kezdeti jeleit, ezzel pedig nagyon sokat teszünk azért, hogy időben diagnosztizálják a problémát. Ez különösen fontos, ha azt nézzük, hogy a szájüregi daganatok is szerepelnek a leggyakoribb ráktípusok magyarországi listáján. Kialakulásának kockázatát jelentősen növeli az egészségtelen táplálkozás, az elhanyagolt fogazat, az elégtelen szájhigiénia, a dohányzás és azalkoholizmusis.

A tájékoztatóban azt írják, hogy a szájüreg önvizsgálata alapvetően két részből áll: az alapos megtekintésből és az áttapintásból. Az alábbi lépéseken érdemes 2-3 havonta végigmenni:

Nézzük meg figyelmesen az ajkainkat, berepedés, kifekélyesedés, fehér folt vagy pikkelyesen hámló terület után kutatva. Alaposan nézzük meg és tapogassuk át ajkaink belső felületét. Húzzuk el orcánkat a fogaktól, és vizsgáljuk meg a szájzug teljes felületét, valamint az ínyt. Fehér foltot, kisebb fekélyt, vagy szemölcsszerűen kidudorodó képletet keressünk. A másik oldalon is végezzük el ugyanezt. A hegyénél fogva húzzuk előre kiöltött nyelvünket, és tüzetesen vizsgáljuk meg a felszínét, majd jobbra-balra húzva az oldalát is vegyük szemügyre. Nézzük át a szájpadlást, majd emeljük a szájpadláshoz a nyelvünket, hogy a szájfeneket is megvizsgálhassuk. át. Ezután az íny belső felületét is tapogassuk át.

Ha ezt tapasztaljuk, forduljunk orvoshoz

Nem árt tudni továbbá, hogy milyen panaszok - legalább 2-3 hetes - fennállása esetén kell mindenképpen szakemberhez fordulni. A fentebb említett dokumentum leírása alapján az alábbi tünetek gyulladásos, fertőzéses folyamatot, valamit akár daganatos elváltozást is jelezhetnek:

a szájban, a torokban vagy a fülben érzett fájdalom;

fekély megjelenése a szájban, amely lehet fájdalmas vagy akár fájdalmatlan is;

gyanús fehér vagy vörös folt, amely letörölhetetlen;

csomó vagy duzzanat az ajkakon, a szájüregben vagy a torokban;

fájdalom érzése rágás vagy nyelés közben;

zsibbadtságérzet bárhol a szájban vagy a torokban;

a hang megváltozása;

vérző szövetelváltozás a fog körül;

nem vagy nehezen gyógyuló seb a szájüregben;