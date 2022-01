Zöldségek és gyümölcsök, amelyekben rengeteg a víz

Napi folyadékbevitelünk körülbelül 20 százaléka származik az elfogyasztott ételekből. Ez a mennyiség tudatosan növelhető, ha odafigyelünk rá, hogy rendszeresen fogyasszunk magas víztartalmú zöldségeket és gyümölcsöket. A WebMD összeszedte a hidratáció szempontjából legideálisabbakat.

Az uborkát pakolásként is használhatjuk: remekül hidratálja a bőrt. Fotó: Getty Images

Ezekkel a zöldségekkel járunk a legjobban

A lista élén "holtversenyben" több zöldség áll. Például a kígyóuborka, ami amellett, hogy kalóriaszegény, vagyis gyakorlatilag bármilyen diétába remekül beilleszthető. Kívül és belül is rendkívül jól hidratál, ugyanis 95 százaléka víz - csakúgy, mint a nyári grillpartik nélkülözhetetlen köretének, a rendkívül változatosan elkészíthető cukkininek, ami ráadásul számos értékes nyomelemet (foszfort, magnéziumot és cinket) és vitamint (A-vitamint és B-vitaminokat) is rejt.

A jégsaláta szintén a különösen lédús zöldségek közé tartozik: víztartalma 95 százalék körüli. Bár önmagában nem túl ízletes, és tápanyagokban sem annyira gazdag, mint a legtöbb zöldségféle, mégis érdemes fogyasztani, már csak rost-, és ásványianyag-tartalma miatt is: nagy mennyiségű káliumot, mangánt, és vasat is tartalmaz.

A kalóriaszegény szárzeller egy méltatlanul elhanyagolt gyökérzöldség, ami amellett, hogy rendkívül rostdús, vagyis jót tesz az emésztésünknek, hidratálás szempontjából is ideális választás: 95 százaléka víz. Érdemes megemlíteni még, hogy magas a folsav- és káliumtartalma, és számos értékes vitamint - egyebek mellett A-, C-, és B-vitamint is - rejt.

Dehidratációról akkor beszélünk, ha szervezetünk több folyadékot veszít, mint amennyit beviszünk. Ennek jele a dehidratációs fejfájás.

A karfiol is remekül illik a sorba: 92 százaléka víz, de a koleszterinszint csökkentését elősegítő tápanyagokat is tartalmaz. Még egy érv a gyakori fogyasztása mellett, hogy C-vitaminban gazdag. De a sárgarépa is igazi Jolly Jokernek számít, ugyanis körülbelül 90 százaléka víz. Ráadásul nagy mennyiségben tartalmaz béta-karotint - ebből állítja elő szervezetünk az A-vitamint.

A paradicsomot is érdemes megemlíteni, mert igen lédús, több mint 90 százaléka víz. Amellett, hogy sokoldalúan felhasználható, egészségvédő hatása is van. Magas az antioxidáns tartalma: sejtvédő hatású béta-karotin és likopin található benne - utóbbi adja a piros színét is.

Ízletes és hidratáló gyümölcsök

A nyári forróságban, amikor egyáltalán nem vágyunk ételre, ideális tápanyag- és folyadékpótló gyümölcs a görögdinnye. Több mint 90 százalékos víztartalma miatt jól oltja a szomjat. A paradicsomhoz hasonlóan sok likopint tartalmaz, valamint egy L-citrullin nevű aminosavat, ami jótékonyan hat a vérkeringésre és a vérnyomásra is.

Noha rövid a szezonja - és szezonon kívül nehéz igazán ízleteset találni -, jó választás az eper is, amelynek 91 százaléka víz. Értékes gyümölcs, mert sokféle nyomelemet, vitamint és antioxidánst tartalmaz. Utóbbiak közé tartoznak a flavonoidok, amelyek jótékonyan ellensúlyozzák az agyban a stressz hatásra létrejövő negatív folyamatokat. C-vitamin-tartalma is kiemelkedő: kutatók szerint nyolc szem eperben több lehet a C-vitamin, mint egy narancsban.

A grapefruitról sem szabad megfeledkezni, noha nem számít igazi sztárgyümölcsnek. Víztartalma 90 százalékos, így folyadékbeviteli szempontból ideális. Rostokban és tápanyagokban gazdag, és remek C-vitamin-forrás. Arra viszont érdemes odafigyelni, hogy bizonyos gyógyszerek szedése esetén nem ajánlott fogyasztani, mert a levében található vegyületek egy csoportja befolyásolhatja azok hatékonyságát.