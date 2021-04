Tényleg erősebbé tesz a spenót

A szóban forgó tanulmányt, melyről a Healthline portál is hírt adott, március 24-én publikálták a Journal of Nutrition cínű szaklapban, és az áll benne, hogy ha rendszeresen eszünk nitrátban gazdag leveles zöldeket, akkor javulni fog az izmaink működése. A nitrátokat a szervezet nitrát-oxiddá alakítja, aminek értágító hatása van, ezért segíthet a vérkeringés élénkítésében és a sportteljesítmény növelésében. Hosszú távon pedig a zöldségekben gazdag étrend javíthatja a szív egészségét is. Általánosságban elmondható, hogy a leveles zöldek igen gazdagok tápanyagokban, cserébe kalóriaszegények, tele értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal.

A zöld leveles zöldségek fogyasztása erősebbé teszi az izmokat. Fotó: Getty Images

Sport nélkül is hatásosak

A kutatásban, melynek nyomán a tanulmány készült, 3759 ausztrál felnőtt egészségügyi adatait vizsgálták meg egy 12 éves perióduson keresztül. Azoknak a kutatásban részt vevő embereknek, akik a legtöbb leveles zöldet fogyasztották, 11 százalékkal erősebbek voltak a végtagjaik. Ráadásul a vizsgálatok során az is kiderült, hogy a zöldségek attól függetlenül növelték az izomerőt, hogy a vizsgált személy sportolt-e rendszeresen, vagy sem. Az izmoknak több oxigénre van szükségük, amikor edzünk, mert így nyernek elegendő energiát, illetve az oxigénre az izmok regenerálódásához is szükség van. A nitrogén-oxid hatására felélénkült vérkeringéssel nagyobb mennyiségű oxigén jut az izmokhoz, amelyek ettől optimálisabban működnek és hosszú távon meg is erősödnek. Ehhez hasonló hatást érhetünk el a zöld leveles zöldségek rendszeres fogyasztásával is.

Az erős izomzat általánosságban is fontos a jó egészségi állapothoz, hiszen a jól működő izomzat kell a járáshoz, üléshez, emeléshez is. Emellett erős és egészséges izomzatra van szükség ahhoz is, hogy a csontokat és az ízületeket ne érje indokolatlanul nagy terhelés. Az egészséges izmok az egészséges testsúly eléréséhez és fenntartásához is hozzájárulnak, aminek szintén betegségmegelőző hatása van. A nitrogén-oxid továbbá a vérnyomás csökkentésében is szerepet játszhat -éppen ezért érdemes rendszeresen fogyasztani a spenótot, sóskát, kelt, kelkáposztát, salátaféléket és céklát is.