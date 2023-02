Rossz hír az étcsoki szerelmeseinek

A mértékkel fogyasztott jó minőségű étcsokoládé egészségre gyakorolt jótékony hatásairól – egyebek mellett magas antioxidánstartalmával összefüggésbe hozható gyulladáscsökkentő tulajdonságával, agyműködést serkentő és vérnyomáscsökkentő hatásával – számos kutatás foglalkozott. Ezek eredményei alátámasztják, hogy más típusú csokoládékhoz képest az étcsoki egészségesebb választás lehet.

Erre cáfolt rá nemrégiben a Consumer Reports új kutatása, rámutatva, hogy bizonyos étcsokoládék nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak nehézfémeket, például kadmiumot vagy ólmot - számolt be róla a Healthline. Ezek egészségügyi határértéknél nagyobb mennyiségben történő fogyasztása komoly egészségügyi problémákat okozhat.

Sokan szeretik az étcsokoládét. Fotó: Getty Images

A szervezetbe különösebb egészségügyi kockázatok nélkül bevihető kadmium mennyisége a szakértők szerint legfeljebb napi 4,1 mikrogramm, míg az ólom esetében ez legfeljebb napi 0,5 mikrogramm.

Mi történik, ha túl sok jut ezekből a szervezetünkbe?

Fontos tudni, hogy a kadmium és az ólom mérgező, ugyanakkor mindkettő megtalálható a közvetlen környezetünkben. Előbbit tartalmazzák egyebek mellett bizonyos csomagolóanyagok (például az alufólia), a dohányfüst, de az ezzel szennyezett talajból bizonyos élelmiszerekbe is jut. Rejthetik zöldségek vagy a háziállatok belső szervei: mája, veséje, a tengeri élőlények húsa. A nagy mennyiségű kadmium gyomor- és bélpanaszokat okozhat, hosszú távon károsítja a vesét, a csontokat, és növeli a rákos elváltozások kialakulásának kockázatát. A szervezetből rendkívül nehezen ürül ki, így felhalmozódhat belső szerveinkben.

Az ólom a kadmiumhoz hasonlóan a szennyezett talajból, a vízből, egyes élelmiszerekből, sőt, az ólomtartalmú festékekből is bekerülhet szervezetünkbe. A krónikus ólommérgezés tünetei közé tartozik az étvágytalanság, a hányinger, a fáradékonyság és az emésztési zavarok is. A felhalmozódott ólmot a csontokból, a vérből és a vizeletből is ki lehet mutatni.

Mennyi étcsokit ehetünk?

A Consumer Reports új kutatásán dolgozó tudósok 28 féle étcsokoládét vizsgáltak, és ezek mindegyikében kisebb-nagyobb mennyiségben kimutatták a két nehézfémet. 23 tábla esetében egy unciában (körülbelül 28,4 gramm) több kadmium vagy ólom volt, mint az elfogadható napi maximum.

Noha a kutatás eredményei riasztóak lehetnek az étcsokoládé-rajongók számára, szakértők szerint nem kell teljesen lemondani erről az ízletes nassolnivalóról. Viszont érdemes különös gonddal kiválasztani, hogy mit eszünk meg, és ajánlott egyszerre csak kis adagot fogyasztani belőle.

