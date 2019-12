Másnaposság ellen ezt kell inni

A nyerő kombináció

A szakemberek szerint a kókuszvízből (10 százalék), körteléből (65 százalék) és lime-ból (25 százalék) készült ital két olyan enzimet is aktivál, amelyek segítenek lebontani az alkoholt, felgyorsítva ezzel a másnapi regenerációt. Hogy a hatás teljes legyen, célszerű sajtot, paradicsomot és uborkát is harapni a keverék mellé, állítják.

A leggyakoribb tévhitek a másnaposságról - a részletekért kattintson ide!

A kutatás - amely a Current Research in Food Science című lapban jelent meg - a mumbai Institute of Chemical Technology égisze alatt zajlott, vezetője Dr. Shraddha Srinivasan és kollégái voltak. Úgy nyilatkoztak, bár más kombinációk is működhetnek, a fentebb felsorolt három hozzávaló meghatározott arányú összekeverése bizonyult a leghatékonyabbnak a másnaposság tüneteinek enyhítésében.

Serkentik az enzimek működését

Elmagyarázták, hogy bár a másnaposságnak vannak jellegzetes tünetei, mint például a fejfájás, a fáradtság és a hányás, hányinger - maga az állapot minden emberre máshogy hat. A panaszok milyensége és időbeli megjelenése függ attól, mit ittunk előző este, mennyire vagyunk egészségesek, illetve, hogy hogyan dolgozza fel a szervezetünk az alkoholt. "Amikor az etanol (vagyis az alkohol - a szerk.) bejut a testbe, acetaldehiddé alakul, ez okozza a másnapi rosszullétet. Addig pedig, amíg nem emésztődik meg, nem leszünk jobban" - szögezi le Dr. Srinivasan.

Egyénfüggő, kinek milyen másnapos tünetei vannak. Fotó: iStock

Az alkohol-dehidrogenáz (ADH), amely a májban, és az aldehid-dehidrogenáz (ALDH), amely a máj mellett a tüdőben és a vesékben is természetes módon megtalálható, segíthet az acetaldehid lebontásában. Ezek az enzimek azonban nem mindig dolgoznak elég gyorsan ahhoz, hogy viszonylag könnyen megússzuk a másnaposságot. Dr. Srinivasan és csapata ezért többféle ételt is tesztelt, hogy megnézzék, milyen hatást fejtenek ki a két említett enzim működésére. Vizsgáltak különféle gyümölcsöket, zöldségeket, gabonaféléket, tejtermékeket és azt az italt, amit a leggyakrabban ajánlanak macskajaj ellen: a kávét. Utóbbi egyébként kifejezetten rosszul teljesített, hiszen kiderült, hozzájárul az acetaldehid felhalmozódásához, ezáltal meghosszabbítja a nehéz időszakot. Ha mindenképpen koffeindús frissítőre vágyunk, kortyoljunk el inkább egy csésze zöld vagy fekete teát, tették hozzá a szakemberek. Az olyan ételeknek, mint a kék szőlő, a pöszméte, a fokhagyma, a koriander, semmilyen hatásuk nem volt az enzimekre.

A legjobban a körte, a lime, a kókuszvíz, a sajt, a paradicsom és az uborka vált be. Mivel azonban ezen hozzávalók együttes felhasználásával nem lehetett finom italt készíteni, íztesztelőket alkalmaztak, akik kiválasztották a legjobban működő kombinációt. A végleges összeállításba természetesen a kutatók is beleszóltak, ők azt figyelték, melyik ételnek milyen egészségügyi előnyei vannak.

A "trendi" ételek nem válnak be

A szakemberek arra jutottak, hogy a kókuszvíz, a körtelé és a lime kombinációja 23 százalékkal serkentette az ADH, és 70 százalékkal az ALDH enzim működését, ezáltal felgyorsította a regenerációs folyamatot. Hozzátették azonban: semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy a manapság "trendinek" tartott, antioxidánsokban gazdag ételek valóban enyhítenék a kellemetlen tüneteket.

Forrás: dailymail.co.uk