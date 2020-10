Kiderült, ennyi tojást eszünk évente

A tojás ennyire egészséges A tojásban találhatófehérjeés vitaminok egészséges választássá teszik ezt az élelmiszert. 13-féle esszenciális vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, és jó minőségű protein van benne, amelyet testünk felhasználhat az egészséges és erős izmok építéséhez. Részletek itt.

Évente 2,3 milliárd darab tojást fogyasztanak el Magyarországon, ami egy személyre vetítve 240 darabot tesz ki - közölte a Magyar Tojóhibrid-Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) a pénteki tojás világnap alkalmából. A tojás világnapját 1996 óta ünneplik október második péntekén. Az IEC (International Egg Commission) bécsi kongresszusán határozták el a világnap létrehozását annak érdekében, hogy a tojás jótékony hatásairól széles körben terjesszék az ismereteket.

Hiába egészséges, mégsem fogyasztunk naponta tojást. Évente átlag 240 darabot eszünk fejenként.

A fogyasztás nem, az árbevétel viszont csökken

Molnár Györgyi, a szövetség titkára közölte, az előrejelzések szerint a belföldön regisztrált termelésből az idén is 1,1-1,2 milliárd darab tojásra lehet számítani. A nagyüzemi tojástermelés az első fél évben 540 millió darabra csökkent a tavalyi év első hat hónapjában regisztrált 580 millió darabról. A titkár arról is beszélt, a tojástermelésből származó árbevétel tavaly 23,12 milliárd forintra mérséklődött. A baromfiágazat tojástermelésből származó árbevétele már 2018-ban is csökkent, akkor 14 százalékkal, 24,8 milliárd forintra.

Az elmúlt évek összfogyasztása, felhasználása nem nagyon változott, évi 2,3 milliárd darab körül alakul. A belföldi igény mintegy 50 százalékát az üzemi tojástermelés, 28 százalékát a háztáji teljesíti, 21-22 százalékát pedig az import elégíti ki. Becslések szerint a háztáji termelésből 600 millió darab tojás származik, az import 480-520 millió darab körül mozog évente - fűzte hozzá.