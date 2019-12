A legfinomabb ünnepi italok receptje

Szerző: Pancsovay Zita, gourmet séf Létrehozva: 2019. december 12. 09:24 Módosítva: 2019. december 20. 15:50

Ha már összeállítottuk az ünnepi menüt, akkor itt az ideje az ünnepi italokról is gondoskodnunk. Legyünk ebben is tudatosabbak, és a bolti likőrök helyett készítsük el saját házi finomságainkat. Szép üvegbe töltve akár karácsonyi ajándékként is adhatjuk ezeket.

h i r d e t é s

Klasszikus tojáslikőr Fűszerek, amelyek nélkül nem is karácsony a karácsony - részletek itt. Hozzávalók kb. 10 személyre: 700 ml zsírosabb (2,8% vagy 3,5%-os) tej

250 ml 30%-os habtejszín

4 egész fahéjrúd

1 vaníliarúd kikapart magjai

1 egész szerecsendió, lereszelve

5 egész tojás, kettéválasztva

120 g cukor

1 csipet só

180 ml mézes whisky likőr Elkészítés: A tejet, a habtejszínt, a fahéjrudakat, a szerecsendiót és a vaníliát gyakori kevergetés mellett forraljuk össze. Közben egy keverőtálban a cukrot és a tojássárgákat keverjük ki hófehérre. Lassan csorgatva, folyamatos kevergetés mellett öntsük hozzá a tejszínes keveréket, majd a mézes whisky likőrt. Tálalás előtt a tojásfehérjét verjük kemény habbá, majd forgassuk össze a tejszínes-tojásos alappal, és töltsük üvegpoharakba. Frissen reszelt szerecsendióval megszórva, egy-egy fahéjrúddal díszítve már tálalhatjuk is. Tojáslikőrt könnyedén készíthetünk házilag is, nem kell a boltban megvenni. Fotó: iStock Sütőtökös-rumos smoothie Hozzávalók 4 személyre: 200 g sült sütőtök

12 db narancs frissen facsart leve

2 db banán

2 cm gyömbér, lereszelve

80 ml fahéjas whisky likőr

víz

2 evőkanál méz Elkészítés: A sütőtököt, a narancsok kifacsart levét, a banánokat és a lereszelt gyömbért turmixoljuk krémesre. Ízlés szerint édesíthetjük egy kevés mézzel. Ha túl sűrűnek érezzük a keveréket, egy kis vízzel lazíthatunk rajta. Végül keverjük hozzá a likőrt és üvegpoharakba töltve kínáljuk. Fűszeres forró csoki rummal Hozzávalók 4 személyre: 400 ml tej (3,5%-os)

200 ml habtejszín

120 ml sötét rum

4 evőkanál cukor

2 evőkanál cukrozatlan kakaópor

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

50 g tejcsokoládé Elkészítés: Egy vastagabb aljú lábosban forraljuk össze a hozzávalókat, majd bögrékbe öntve, frissen tálaljuk. Egy csipet fahéjjal vagy pár kocka csokival díszíthetjük a tetejét. Fehércsoki-bomba Hozzávalók 4 személyre: 600 ml tej

200 ml habtejszín

80 ml ágyas barackpálinka

200 g fehér csokoládé

1 kávéskanál őrölt fahéj Elkészítés: Egy vastagabb aljú lábosban forraljuk össze a hozzávalókat, majd a kész italt töltsük bögrékbe. Egy csipet fahéjjal a tetején tálaljuk. Almaecet: az igazi életelixír Népszerű, de káros ételkombinációk Túl sok a savam, mit egyek? Ételek, melyekben sok a kálium

Ünnepi latte Hozzávalók 1 személyre: 30 ml mézes diólikőr

120 ml tej (3,5%-os)

2 adag eszpresszó Elkészítés: A tejet és a diólikőrt habosítsuk fel, öntsük egy szép üvegpohárba, majd óvatosan öntsük hozzá az eszpresszót. Egy csipet fahéjjal megszórva, frissen tálaljuk. A házi készítésű italokat hűtőszekrényben tároljuk, és legfeljebb 3 nap alatt fogyasszuk el! A cikk a Nők Lapja Egészség december-januári számában jelent meg.

h i r d e t é s