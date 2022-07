Meglepő, mi lehet jó a ráncok ellen

Az Oregoni Állami Egyetem kutatói bizonyítékot találtak arra, hogy a csendes-óceáni vékonybajszú tőkehal (Merluccius productus) bőre reaktiválja a kollagénútvonalakat az emberi bőrsejtekben, ami ránctalanító hatású. A tőkehal pikkelyének kitett emberi bőrsejtek bizonyos szintig újraaktiválták az UV-sugárzás által elnyomott kollagénszintézis útját, megakadályozták az UV-sugárzás által felgyorsított kollagénlebontási útvonal aktiválódását, és további antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásokat indítottak be a szervezetben – számolt be a kutatásról a ZME Science.

Egy halfaj bőre lehet a titkos fegyver a ráncok elleni küzdelemben. Fotó: Getty Images

A bőrráncok kialakulása az öregedés természetes folyamata. Senki sem tudja megúszni, hogy a szervezetében idővel csökkenjen a fehérjék és a kollagén termelésének képessége. A folyamatot felgyorsítja az UV-sugárzás, amely a ráncok kialakulásának egyik legnagyobb okozója. Az UV-sugarak szabad gyökök képződését idézik elő a bőrben, amelyek károsítják a bőr elasztinrostjait, és hozzájárulnak a ráncosodáshoz és a bőrrák kialakulásához. A világos bőrű emberek kevésbé védettek az UV sugárzás okozta bőrelváltozásokkal szemben, és hajlamosabbak több ráncot kialakítani, mint a sötét bőrűek.

A tőkehal kulináris és gyógyászati ​​szempontból is tökéletes halféle. Szénhidrát egyáltalán nincs benne, zsír is alig, ellenben tele van fehérjével és kulcsfontosságú nyomelemekkel. Például jóddal, ami elősegíti a mentális fejlődésért felelős hormonok termelését, ezért tökéletes a terhes és szoptató nők, illetve kisgyermekek számára. Emellett nagy mennyiségben tartalmaz magnéziumot, nátriumot és káliumot, amelyek erősítik a szívizmot is.

Azért a tőkehalban is van zsír, nagyjából 1 százaléknyi, de ez mind a hal májában raktározódik, ami önmagában már nem egy diétás étel. A tőkehal – a mája nélkül – elengedhetetlen összetevője az étrendnek, amely segít megbirkózni az elhízással, a fehérjére épülő sporttáplálkozás és az étrendben lévő zsír korlátozása által. A hasnyálmirigy-gyulladás, a máj és a gyomor betegségei esetében ez a hal igazi üdvösség, mert a tőkehal fogyasztásának nincsenek mellékhatásai. A part menti régiókban élő emberek sok halat esznek, beleértve a tőkehalat is. Figyelemre méltó, hogy gyakorlatilag nincs kövér ember közöttük.

A tőkehal pikkelyei kicsik és fogazottak. Amikor emberi bőrt kezeltek vele a tudósok, azt találták, hogy kiválóan befolyásolja az immun- és gyulladásos válaszokat, valamint a kollagénszintézist és a kollagénlebontást elősegítő ismert útvonalakat. A kutatásvezető szerint további kutatásokra van szükség, például klinikai állatkísérletekre, hogy megértsék, pontosan hogyan is lassítja a sejtöregedést ennek a finom húsú, nem zsíros halnak a pikkelye, amely leginkább kékes-olíva vagy barnás színekben pompázik a Csendes-óceánban.