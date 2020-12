Miért fázom folyton?

Talán nincs is olyan család vagy munkahely, ahol ne lenne gyakori vita a hőmérséklet: amíg az egyik ember felcsavarja a fűtést, a másik a légkondicionálót állítja a maximumra.

Mi az oka annak, hogy valaki fázós ember?

A szervezetünk hőháztartását a hipotalamusz szabályozza különböző hormonokon keresztül, ezeknek köszönhetjük azt, hogy, és megfelelő működést biztosít a belső szerveinknek. A hőháztartásunk szabályozásában azonban nagy szerepet játszanak a bőrön található receptorok is, melyek a külső hőmérsékletet érzékelik, és már a legkisebb különbségre is érzékenyen reagálnak.Számos dolog játszhat szerepet abban, hogy miként érzékeljük a külső hőmérsékletet, illetve milyen hőmérsékleten érezzük kellemesen magunkat. Az első ezek közül a testtömegünk , pontosabbanakin ez vastagabb, az jobban "szigetelve" van, ezért általában a hűvösebb környezetet preferálja. stressz is hat arra, hogy mennyire vagyunk fázósak. Aki stresszesebb, idegesebb, az jobban érzi magát hidegebb környezetben, ugyanis a szervezet vészreakciója miatt megemelkedhet a belső szervek vérellátása, így a maghőmérséklet is. Ez gyakran a kezek és a lábak kihűlésével jár együtt. Ha tehát folyton melegünk van,Bár a stresszoldó technikák, a meditáció, a rendszeres sportolás nem garantálja, hogy nem lesz melegünk, a bennünk lévő állandó feszültséget kordában tarthatjuk ezekkel a módszerekkel.egy 1998-as kutatásból például kiderült, hogy a nők maghőmérséklete általában valamivel magasabb, mint a férfiaké, ám a kezük jóval hidegebb szokott lenni. Egy 2011-es vizsgálat szerint a nők érzékenyebbek a külső hőmérséklet változásaira, valószínűleg azért, mert bár összességében kisebb a testfelületük, általában nagyobb területet van kitéve a külvilág "viszontagságainak" Annak, hogy, vagy éppen állandóan melege van, könnyen lehet a mélyben meghúzódó, egészségügyi oka is, ezért ha mindig a túl hidegre vagy éppen a túl melegre panaszkodunk (ráadásul úgy, hogy mindenki más kellemesen érzi magát), érdemes fontolóra venni egy alapos orvosi kivizsgálást is.