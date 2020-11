Mennyi székletet ürítünk életünk során?

Egy, a Kaliforniai Egyetemen 2018-ban elvégzett kutatás szerint egy átlagos amerikai nő, akinek 81 év a várható élettartama, élete során 11 757 kg székletet ürít - annyit, mint amekkora három felnőtt hímnemű víziló összsúlya. Hozzájuk képest a férfiak átlagosan kevesebb, mindössze 11 030 kilogramot termelnek, aminek az oka, hogy a nyugati férfiak jellemzően kevesebb ideig, 76 éves korukig élnek.

A kutatók azonban itt nem álltak meg: azt is kiderítették, hogy egy átlagos felnőtt egy év alatt kicsivel több székletet ürít, mint amennyi egy felnőtt panda súlya - ez utóbbi átlagosan körülbelül 145 kg. Az adatokat tovább bontották, így az is kiderült, hogy naponta körülbelül 400 gramm, míg hetente akár 2 kilogram székletet is üríthetünk.

Kim Barrett professzor, a Kaliforniai Egyetem kutatáshoz kapcsolódóan azt is elmondta, hogy az egészséges emberi széklet körülbelül 70 százalékának szilárdnak míg 30 százalékának folyékonynak kellene lennie.

Milyen az egészséges széklet?

Egy 2016 júliusában készült felmérés szerint a britek egyharmadának fogalma sincs arról, hogyan is kell kinéznie az egészséges székletnek. A felmérésben résztvevők csupán 62,7 százaléka volt tisztában az egészséges széklet kinézetével, ebből pedig a kutatók arra következtettek, hogy valószínűleg a különféle bélbetegségeket sem nagyon ismerik az emberek.

Forrás: Daily Mail