Magas a trigliceridszintem. Mi okozhatja?

Ha a vérzsírokról esik szó, a legtöbben alighanem azonnal a koleszterinszintre asszociálnak, amelyről közismert, hogy emelkedett értéke komoly egészségügyi kockázati tényező. Legalább ennyire fontos azonban a vérzsírok egy másik típusa, a trigliceridek szintje is. Mint azt az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet leírásában olvasható, a trigliceridek a természetes zsírok fő alkotóelemei, legyen szó akár sertészsírról, akár növényi olajokról. Sőt, szervezetünk a fel nem használt energiát is trigliceridekké alakítva tárolja el a zsírsejtekben, hogy aztán később fel tudja azt használni. Ezzel együtt valamennyi triglicerid a vérben is kering – ha pedig tartósan túl sok, az éppúgy káros, mint a magas koleszterinszint.

Trigliceridek részben az elfogyasztott ételekből jutnak a szervezetbe. Fotó: Getty Images

Összefoglalóan a vérzsírok, így a triglicerid szintje is laboratóriumi vérvizsgálattal ellenőrizhető. A leleten mmol/liter mértékegységben megadva láthatjuk a mért értéket, amely...

1,7 mmol/liter alatt tekinthető normálisnak;

1,7 és 2,3 mmol/liter között közepesen magas,

2,3 mmol/liter felett pedig magas trigliceridszintről beszélünk.

Érdemes megemlíteni, hogy a magas triglicerindszint legtöbbször nem okoz észrevehető tüneteket, ahogy a magas koleszterinszint sem. Eközben viszont jelentősen fokozhatja az olyan problémák kialakulásának kockázatát, mint a hasnyálmirigy-gyulladás, az érelmeszesedés, annak mentén pedig a koszorúér-betegség és a szívroham, a metabolikus szindróma, a perifériás érbetegség és a stroke, avagy a szélütés.

Mitől emelkedhet a trigliceridszint?

Magas trigliceridszint, azaz hipertrigliceridémia kialakulhat önállóan, valamint egyéb lipidzavarokkal, például magas összkoleszterinszinttel vagy alacsony HDL-koleszterin-szinttel társulva egyaránt. Az életmód fontos szerepet tölt be: mozgáshiány, magas zsír- és cukortartalmú étrend, továbbá rendszeres alkoholfogyasztás esetén nagyobb valószínűséggel emelkedik meg a trigliceridszint. Ugyancsak közrejátszhat benne vesebetegség, cukorbetegség, májbetegség, elhízás és pajzsmirigy-alulműködés. Kiválthat trigliceridszint-emelkedést gyógyszerek, például egyes vérnyomáscsökkentők mellékhatása. Mindezeken felül genetikai eredetű problémaként is jelentkezhet eleve magas trigliceridszint.

Így csökkenthető a trigliceridszint

Ahogy a probléma kialakulásában, úgy a kezelésében is fontos szerep jut az életmódnak, illetve az életmódváltásnak - olvasható a Clevelandi Klinika oldalán. A fizikai aktivitás kiemelkedően fontos: felnőttek számára az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legalább heti 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc magas intenzitású aerob testmozgást, illetve a kettő arányos kombinációját javasolja, továbbá izomerősítő edzést heti legalább két napon. Az étrend kialakítása során törekedni kell arra, hogy minél kevesebb telített – általában állati eredetű – zsírt, cukrot és finomított szénhidrátot tartalmazzon, rosttartalma viszont érje el a napi 25 grammot. Alkoholt csak alkalomszerűen és mértékkel szabad fogyasztani, a dohányzásról pedig mindenképpen ajánlott leszokni.

Az anyagcsere egészsége, így a trigliceridszint szempontjából is fontos a testsúly rendezése, amiben a fentieken túl a megfelelő alvásmennyiség és -minőség, a táplálkozásban a bevitt kalóriák csökkentése, valamint a stresszkezelés is meghatározó. Végezetül, ha valamilyen társbetegség áll a háttérben, így akár magas vérnyomás vagy 2-es típusú diabétesz, elsődlegesen azt kell kezelni. Szükség esetén – orvosi felügyelet mellett – gyógyszeres kezelés is szóba jöhet. Öröklött zsíranyagcsere-zavarok esetén kizárólag gyógyszeres úton csökkenthető az emelkedett triliceridszint.