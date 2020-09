7 ok, amiért puffadhatunk

A puffadás és a bélgázok az élet szerves részei, még akkor is, ha kifejezetten kellemetlenek. Mi történik akkor, ha gyakrabban találkozunk ezzel a jelenséggel, mint kellene? Vannak ötleteink: ezeket gyűjtöttük össze az alábbiakban.

1. Gond van a baktériumainkkal A több gáz termelődhet bennünk. Ilyen esetekben érdemes olyan ételeket enni, amelyekben nincsen túl sok erjeszthető szénhidrát. Nem ajánlott az avokádó, cseresznye, szilva, bab, lencse, szójabab, búza, hagyma vagy a baktériumok erjesztik az ételeket, amiket fogyasztottunk. Bár ez a folyamat általában a vastagbélben zajlik, ám egyes baktériumok akár a vékonybélbe is eljuthatnak. Ebben az esetben a baktériumok akkor találkoznak az étellel, mielőtt még azt megemésztettük volna. Amikor emésztés előtt együtt erjednek, akkor kezd el szervezetünk bélgázt termelni. Előfordulhat akár az is, hogy ha korábban betegek voltunk, akkor gyomrunk baktérium-összetétele megváltozik, amitől szinténIlyen esetekben érdemes olyan ételeket enni, amelyekben nincsen túl sok erjeszthető szénhidrát. Nem ajánlott az avokádó, cseresznye, szilva, bab, lencse, szójabab, búza, hagyma vagy a fokhagyma - ha ezeket elkerüljük, a bélrendszerünk hálás lesz nekünk!

2. Nem csak az ételre figyelünk Ha nagyon gyorsan eszünk, vagy beszélünk evés közben, esetleg még mozgunk is, valószínűleg elég sok levegő jut a szervezetünkbe az étellel együtt. Ha sok levegő jut be, soknak is kell kimennie - gondoljunk csak a léggömbökre. Minél több levegőt juttatunk a szervezetünkbe, annál jobban felfúvódik a gyomrunk és ennek valahogy ki kell jutnia: általában böfögéssel.

Mi okozhat puffadást?