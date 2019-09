Koleszterinszint csökkentése: nincs alsó határ

A friss ajánlásról a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, prof. dr. Csanádi Zoltán számolt be a Szívderítőnek a hétvégi Szívünk Napja rendezvényen. A szakember azt is elmondta, hogy milyen elképesztően alacsony koleszterinérték is elegendő ahhoz, hogy a sejthártyák felépítéséhez elegendő mennyiségű legyen belőle a szervezetünkben.

LDL-koleszterin az úgynevezett rossz koleszterin, melynek az a sajátossága, hogy ha túl sok van belőle a vérben, akkor megtapadva az érfalakon plakkokat, eltömődéseket hozhat létre.

Az LDL koleszterin tehát káros, az érelmeszesedést fokozó összetevő. Ennek csökkentésére az életmódi változtatásokon kívül gyógyszeres terápiát alkalmaznak, hogy elkerülhető legyen például a szívinfarktus. A videóból az is kiderült, hogy mi köze az érelmeszesedésnek a gyulladáshoz, illetve milyen új gyógyszerek vannak a láthatáron, melyek az érelmeszesedést lassítják, akadályozzák.