Miért hűtlenek a nők?

Képzeljünk el egy képet, amint egy nő magányosan ül egy bárban, a férje már felment aludni a hotelszobába, ő pedig éppen az e-mailjeit olvassa, amikor egy idegen férfi odaül mellé, majd hosszabb szünet után megszólítja. Beszélgetni kezdenek, aztán kilyukadnak a nő magányosságánál és boldogtalanságánál - vázol egy nem is olyan ritka helyzetet a Focus Online.

Ez utóbbi két dolog a nők esetében kulcsfontosságú, hiszen belesodorják egy olyan döntési kényszerbe, amit egyébként nem biztos, hogy meghozna. Ez viszont alapvető különbség a férfiakhoz képest, mert a nőknél a felmérések szerint csak nagyon ritka esetben áll szexuális kielégítetlenség a hűtlenség hátterében.

Sokkal mélyebb nyomokat hagy, ha a férj később jár haza, nem segít a gyermeknevelésben, többet van a munkahelyén a kollégáival, mint a családdal és ha otthon van, akkor is inkább csak tévét néz a kanapén heverészve. Ez az egyedüllét érzését váltja ki egy nőből és ilyenkor léphet be az életébe egy harmadik személy.

A magány és a boldogtalanság vezethet a nők hűtlenségéhez. Fotó: iStock

A hölgyek ugyanis mindenekelőtt figyelemre vágynak, egy flört miatt újra kívánatosnak érzik magukat. Olyannak, akit igenis lehet szeretni és akarni - az ágyban. Megkapják azt a figyelmet és elismerést, amit szeretnének és ilyenkor az sem érdekli őket, hogy tudják, a románc nem tarthat örökké.

A nőkre az is igaz, hogy könnyebben fordul komolyabbra egy ilyen ártatlannak induló flört, a hosszú és titkos viszony vége pedig gyakran az, hogy szerelmesek lesznek és ezt be is vallják az új partnernek, ezzel kiszolgáltatott helyzetbe sodorva magukat. (A férfiak zöménél egy titkos kapcsolat főleg szexuális töltetű, és ezen nem is akarnak változtatni.)

Mit lehet ilyenkor tenni? Ha a férj elég bölcs, ilyen helyzetben nem akar véget vetni azonnal a házasságnak. De le kell ülniük átbeszélni az okokat, amiért egy harmadik fél be tudott lépni a kapcsolatba. Fontos, hogy meg kell nyílnia mindkét félnek, mert minden kapcsolat megmenthető.

Ez a hosszú beszélgetések után kiegyezéshez vezethet, ami után tiszta lappal kell indulnia mindkét félnek. Ha ez megtörtént, újra foglalkozni kell a házassággal, törődni a másikkal, és a lehető legtöbb időt együtt tölteni. Félelem nélkül, nyíltan kell beszélni mindenről, ami mélyebb köteléket alakít ki, mint előtte.

Így tényleg új alapokra lehet helyezni egy elfáradt kapcsolatot.