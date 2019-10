A The Journal of Sex Research című folyóiratban megjelent friss tanulmányban a félrelépők motivációját vizsgálták. A kutatás során 495 fiatalt kérdeztek meg, akik válaszai egyrészt megerősítették a már eddig is is sejteni vélt lehetséges okokat, másrészt viszont meglepőbb motivációkra is rávilágítottak.

Meglepő okok miatt csaljuk meg párunkat

Eddig is tudtuk, hogy sokan azért kacsingatnak ki párkapcsolatukból, mert elhanyagoltnak érzik magukat, dühösek a másikra, vagy egész egyszerűen megtetszett nekik valaki más. Az ilyen és ehhez hasonló indokok mellett azonban több résztvevő is volt, aki a megcsalás indokaként az alábbi válaszokat adta:

növelni szerette volna az önbizalmát;

nehezen megy számára az elköteleződés;

arra vágyott, hogy több szexuális partnere legyen;

részeg volt, és nem gondolkozott tisztán.

Hogy mindennek mi a jelentősége? A motivációk változatossága azt jelenti, hogy a megcsalás egyáltalán nem csak a párkapcsolatban élő két fél közötti szereteten (vagy hiányán) múlik. Sok esetben a megcsaló fél saját belső problémái vezetnek a félrelépéshez. "Az eredmények alapján úgy látjuk, hogy egyáltalán nem lehet minden félrelépést párkapcsolati problémákkal indokolni" - írták a tanulmány szerzői.

Forrás: womenshealthmag.com