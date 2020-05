Lehet-e szerelemből a legjobb barátság?

"A legjobb módszer, hogy örökké megőrizhessük az igazi szerelmet, ha először örök barátokká válunk" - fogalmaz a The Conversation oldalán megjelent cikkében dr. Gary W. Lewandowski Jr. párkapcsolati szakértő, kutató, az egyesült államokbeli Monmouth Egyetem pszichológia tanszékének korábbi vezetője. Az intézmény egy korábbi, mintegy 800 párkapcsolatban élő felnőtt részvételével lefolytatott felmérése szerint a megkérdezettek 83 százaléka vallotta aktuális partnerét egyben a legjobb barátjának is. Férfiak és nők között nem mutatkozott jelentős eltérés ez ügyben, az idősebb válaszadók és a házasságban élők ugyanakkor nagyobb arányban számoltak be ilyen típusú, kettő az egyben kapcsolatról.

A felmérés számai alaposan meghaladják egy 1993-as kutatás eredményeit. Akkor a megkérdezett főiskolai hallgatók alig 44 százaléka tekintett legjobb barátjaként szerelmére. Mindazonáltal Lewandowski szerint a mintegy kétszeres eltérés alighanem betudható a korábbi kutatás mintájául szolgáló hallgatói közösség sajátságának. "Ezzel együtt az elmúlt évtizedekben sokat fejlődtek a modern párkapcsolatok iránti elvárások" - tette hozzá a szakember, aki szerint a mai heteroszexuális férfiak és nők sokkal inkább hajlamosak egyenlő alapon barátként gondolni egymásra, akár még a romantikus kapcsolaton kívül is. A párkeresés során ma nagyobb hangsúly esik az egyenlő hatalom- és feladatmegosztásra, illetve általában véve magasabb sztenderdeket állítottunk fel párkapcsolataink számára, mint az elmúlt évtizedekben.

Erősíti a párkapcsolatot, ha barátsággal is társul. Fotó: Getty Images

Lewandowski úgy fogalmaz, a párok most különösen sokat várnak kapcsolataiktól a téren, hogy az segítse személyes fejlődésüket, egyéni céljaik elérését. Egy jó partnert segíthet abban, hogy jobb emberré váljunk azáltal, hogy új dolgokat tanulunk tőle, új helyekre visz el minket, esetleg új perspektívákra nyitja fel a szemünket, így például a növényi alapú táplálkozás előnyeire. "Habár ez az elvárás alighanem súlyos terhet róhat a kapcsolatra, a téma kutatói azonban úgy hiszik, a modern párkapcsolatok készen állnak erre a feladatra. Az elképzelést, hogy egy kapcsolat segíthet az egyénnek jobb emberré válni, önkiterjesztésnek hívják a szakemberek. Ez egy hasznos jelenség, mert azok a kapcsolatok, amelyekben jobban ki tudunk teljesedni, egyben jobb minőségűek is" - mutatott rá Lewandowski.

Többet kell nyújtania ma egy házastársnak vagy partnernek, hogy mellette elérhessük egyéni fejlődési céljainkat, mint a múltban. Egy olyan társ pedig, aki egyben a legjobb barátunk is, nagy lépést jelenthet a helyes irányba. A Monmouth Egyetem felmérése erre a témára is kiterjedt. Azt kérdezték a résztvevőktől, hogy "mennyire várnák el partnerüktől egy ideális párkapcsolatban, hogy segítsen számukra fejlődni és kiteljesedni egyénként". A válaszok alapján összességében magasak az emberek elvárásai ez ügyben, különösen azoké, akik a párjukra legjobb barátjukként is tekintenek. Mindazonáltal attól még, hogy többet várunk el, nem jelent automatikusan, hogy többet is kapunk.

Jobb társ-e, aki egyben a legjobb barát is?

A Monmouth Egyetem kutatói azt is igyekeztek felmérni, hogy válaszadóik mennyire elégedettek az aktuális párkapcsolatukkal. Erre egy ötpontos skálán reagálhattak a résztvevők, attól függően, hogy extrémen, nagyon, éppen csak, nem igazán vagy egyáltalán nem elégedettek-e. Az így kapott adatokból kirajzolódott, hogy azok, akik párjukat a legjobb barátjuknak is vallották, átlagosan jobbnak ítélték a kapcsolatukat. Ez az eredmény egybevág korábbi kutatásokkal is, amik szerint a barátságalapú szerelmek általában véve tovább tartanak és kielégítőbbek. Valójában arra vonatkozóan is léteznek kimutatások, hogy a barátság, szeretet és közös érdeklődés mentén jellemezhető kapcsolatok sokkal gyakrabban társulnak a párkapcsolat iránti elégedettséggel, mint a szenvedélyes szerelmek, amelyeket intenzív érzelmek és önfeledtség jellemez.

Egy 1994-es, 622 házas személlyel lefolytatott felmérés szintén úgy találta, hogy azok, akik párkapcsolatában erősebben jelen van a barátság, egyben elégedettebbek is, fontosabbnak érzik a kapcsolatukat, jobban tisztelik hitvesüket, illetve közelebb érzik magukat hozzá. Két újabb, összesen 400 résztvevő bevonásával készült kutatás pedig arra jutott, hogy azok, akik számára magasabb értéket képvisel a barátság a kapcsolatukban, egyben jobban elkötelezettek iránta, szerelmesebbek, valamint a szexuális életüket is kielégítőbbnek tartják. Nem mellesleg kevésbé fenyegeti őket a szakítás kockázata. Összességében tehát minél több hasonszőrű vizsgálatot tekintünk át, csak annál jobban és jobban hangzik, ha valaki egyben legjobb barátjaként is tekint a szerelmére.

Mindazonáltal az egyik legbeszédesebb érvet egy olyan párokkal elvégzett felmérés adja, akik már legalább 15 éve élnek boldog házasságban. Amikor a kutatók megkérdeztek 350 ilyen párt, hogy vajon mi a kapcsolatuk sikerességének és tartósságának titka, a legtöbben azt mondták: a partnerük a legjobb barátjuk. A második leggyakoribb indok pedig az volt, hogy kedvelik emberként a hitvesüket, ami szintén a barátságalapú szerelem egy kulcsfontosságú eleme.

Miért olyan sikeresek a barátságalapú szerelmek?

Az említett kutatási eredmények annak tükrében nyernek igazán értelmet, ha megnézzük, mi jellemzi a legjobb barátságokat. Nos, a barátok élvezik az együtt töltött időt, hasonló az érdeklődésük, vigyáznak egymásra, bíznak egymásban, illetve tartós kötelék alakul ki közöttük. Márpedig ezek mindegyike olyan jellemző, amely egy 2007-es tanulmány szerint meghatározó a sikeres intim kapcsolatokban is.

Felismerve a barátság és a romantikus kapcsolatok közötti párhuzamot, Lewandowski szerint fontos tanulság lehet, hogy támasszunk mindkét téren azonos elvárásokat. Gyakran úgy tűnik ugyanis, hogy az emberek túlzottan elnézőek szerelmük rossz szokásait illetően, miközben sosem fogadnának el hasonlót egy barátjuktól. Gondoljunk csak bele: vajon szeretnénk továbbra is barátok maradni valakivel, aki durva, örökké mogorva, folyton háborog, tisztességtelen, veszekedős, érzelmileg instabil, nem válaszol az üzeneteinkre, folyton gúnynevekkel illet minket, esetleg egyáltalán nem kíván tartalmas beszélgetéseket folytatni velünk? "Ha a válasz nem, úgy érdemes hasonló elvárásokat támasztani a szerelmi partnerünkkel szemben is. Hagyjunk időt arra, hogy megtaláljuk azt a társat, aki valóban a legjobb barátunk" - hangsúlyozza Lewandowski.

A szakértő leszögezi, nem azt szeretné sugallni, hogy próbáljunk meg összejönni a legjobb barátunkkal. Nem is lenne bölcs dolog kockáztatni egy jó barátságot. Ehelyett sokkal inkább azt mutatják meg az eddigi a kutatások, mennyire fontos, hogy a szerelmünket egyben az egyik legjobb barátunknak is tudhassuk.

Forrás: theconversation.com