Ezért szeretjük annyira a karácsonyi dalokat

A zenének megvan az a képessége, hogy nosztalgiára késztet. Én például a 2000-es években voltam tini, így ha meghallok mondjuk egy 2005-ös slágert, azonnal eszembe jutnak a kamaszéveim, és úgy érzem, újra a gimnáziumi padomban ülök az osztálytársaimmal. Valami ilyesmi a helyzet a karácsonyi zenékkel is, amelyeket hallgatva kellemes, megnyugtató érzés kerít minket hatalmába, és szinte úgy érezhetjük, újra gyerekek vagyunk - írja a témával foglalkozó cikkében a refinery29.com.

Egy 1999-ben végzett kutatásban azt vizsgálták, hogyan képesek a résztvevők felidézni különböző emlékeket egy dalrészlet meghallgatása után. Noha nem tudtak egy konkrét eseményt előhívni abból az időszakból, amikor a dal megjelent, arról be tudtak számolni, milyen érzések kavarogtak bennük akkoriban. Amikor tehát karácsonyi zenét hallgatunk, felidéződhet bennünk a gyerekkorunk (esetleg konstatálhatjuk, mennyire visszavágyunk abba az időszakba), vagy egyszerűen csak boldog, ünnepi hangulatba kerülhetünk a dallamoktól.

Az ünnep közeledtével sokan rákapnak a karácsonyi dalokra. Fotó: Getty Images

Felvidítanak a szomorú számok

A nosztalgia egyébként egy trükkös érzés, hiszen hatására egyszerre vagyunk boldogok és szomorúak. Érdekesség, de bizonyos kutatások rámutattak, hogy a szomorú számok is komfortos érzéssel tölthetnek el minket - ez megmagyarázhatja, miért hallgatnak az emberek mélabús dalokat, ha fel szeretnének dobódni. Ami a karácsonyi zenéket illeti: azoknak a szomorú, nosztalgikus érzéseknek, amelyek a hallgatásuk közben feltörnek bennünk, ugyanolyan pozitív hatásuk van, mint a gyászos számoknak.

A zene ilyen hatással van a testünkre - a részleteket korábbi cikkünkben olvashatnak.

Dr. Brian Rabinovitz idegtudós szerint egyébként az sem elhanyagolható tényező, hogy a karácsonyi zenéket gyakran szándékosan úgy "építik fel", hogy kellemesen hangozzanak, jó érzés legyen hallgatni azokat. Amikor először hallunk egy számot, annak a dallama az agyunk prefrontális kérgében raktározódik el, ezt követően az agyunk mindig ezt a dallamot vagy valami ahhoz hasonlót fog keresni. Amennyiben pedig rábukkanunk, az nagyon kielégítő érzéssel jár.

A szakember egyébként leszögezte: a karácsonyi zenék dallamszerkezete elég kiszámítható, és a minták annál egyértelműbbé válnak, minél többször hallgatjuk meg az adott dalt. "Ha valami olyasmit hallgatunk, amit nagyon jól ismerünk, eleve komoly elvárásokkal viseltetünk iránta; később pedig mindig megállapítjuk, hogy megkaptuk, amire számítottunk" - magyarázza Dr. Rabinovitz. Nem véletlen tehát, hogy a ronggyá hallgatott karácsonyi zenék - kiegészítve a nosztalgiafaktorral - mindig megérintenek bennünket.

Különleges képességük van

Összességében tehát elmondható, hogy a karácsonyi zenék - bármennyire is egyszerűek, vagy sokak számára unalmasak - képesek arra, hogy érzések egész garmadáját szabadítsák fel bennünk az örömtől a nosztalgián át. Még akkor is van esély arra, hogy felvidítanak minket, ha úgy érezzük, kifejezetten szomorúak vagyunk. Én az elvetemültebb rajongók közé tartozom, így nálam már november elejétől szólnak az ünnepi dallamok, és érzem is a pozitív hatásukat - abban a nehéz helyzetben pedig, amiben most van a világ, nagy szükség van minden kellemes tapasztalatra.