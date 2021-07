Szülés utáni depresszió: járvány idején még durvább

Minden ötödik kismamát érintenek perinatális mentális problémák. Így nevezik a terhesség alatt vagy a baba születését követő első évben jelentkező szorongást, depressziót vagy egyéb pszichés problémákat. Vezető pszichiáterek azonban most arra figyelmeztettek, hogy a koronavírus-járvány miatt, valamint az ellátás leterheltsége okán több ezer nő ilyen jellegű gondját hagyhatták figyelmen kívül.

A járvány miatt sok anya nem kapott mentálhigiénés segítséget. Fotó: Getty Images

Szakértői segítség nélkül maradtak

A nőket nagyon komoly kihívások elé állította a koronavírus okozta rendkívüli helyzet. Az iskolák és óvodák bezárása, az otthoni munkavégzés, valamint a járvány okozta bizonytalanság és stressz miatt jelentősen romlott az érintettek mentális jóléte. Ennek ellenére Angliában a várandós nők harmada nem jutott mentálhigiénés segítséghez. Ez azt jelenti, hogy közel 16 ezer olyan kismama maradt szakértői támogatás nélkül, akinek egyébként nagy szüksége lett volna erre, például szorongás és depresszió miatt - számolt be róla a The Guardian. Mint írták, a jelenlegi becslések szerint a brit terhes nők és újdonsült édesanyák legalább 7 százaléka mentálhigiénés segítségre szorul, az ország egyes területein azonban a kezelésre szorulók mindössze 10 százaléka jut hozzá ténylegesen a szükséges ellátáshoz és támogatáshoz.

Egyik napról a másikra megszűnt a segítség

A portálnak egy érintett, a 34 éves Leanne Howlett is beszélt személyes tapasztalatairól. A nő öt évvel ezelőtt, első gyermeke megszületése után már egyszer megküzdött a szülés utáni depresszióval, de a probléma a második baba érkezése után sem kerülte el. Az édesanyának szerencsére volt segítsége: rendszeresen találkozott pszichológusával, a védőnő pedig hetente meglátogatta őt. Aztán berobbant a koronavírus-járvány, így a személyes találkozások helyét egyik napról a másikra átvették a telefonhívások. Csakhogy telefonon nem olyan egyszerű megvitatni a nehéz kérdéseket, például az öngyilkossági gondolatokat - mondta Leanne.

A nő emellett családtagjai és barátai támogatását is elvesztette, ráadásul idősebb gyermeke sem tudott már óvodába járni. Az anya ezért hirtelen igazán egyedül érezte magát, semmi nem volt ugyanaz, mint a járvány előtt. Leanne saját bevallása szerint már amiatt is aggódik, hogy a mentálhigiéniés szakemberek talán sosem térnek vissza a személyes találkozásokhoz, így még az eddigieknél is kevesebben juthatnak segítséghez.