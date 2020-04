Koronavírus: így lesz biztonságos az érettségi

Az államtitkár kiemelte, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az érettségi vizsgák a koronavírus-járvány ellenére biztonságos körülmények között valósulhassanak meg.

Egy teremben egyszerre maximum 10 ember tartózkodhat majd. Fotó: Getty Images

Több mint 84 ezer diák vizsgázik

Az államtitkár tájékoztatása szerint országszerte összesen 1104 intézményben szerveznek érettségit májusban, és 84284 diák bizonyíthatja majd tudását az írásbeli vizsgákon. A koronavírus okozta helyzet miatt előrehozott érettségire most nem lesz lehetőség, és senkinek sem kötelező most vizsgáznia. Akik most kihagyják az érettségit, ősszel pótolhatják.