Koronavírus: erre számíthatnak a diákok

Az intézkedések célja, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben - a nehézségek ellenére is - a lehető legteljesebben szolgálja a rendszer a fiatalok érdekeit - jelentette ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Mint mondta, ehhez három szempontot kellett összehangolni. Az első és legfontosabb az egészség és az élet védelme. Emellett figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a diákokat ne érje hátrány, ezért a lehető legkevesebb érdemi módosítás történjen a folyamatokban. Továbbá minden döntést úgy kellett meghozni, hogy azok a közeljövőben, valamint középtávon, a járvány utáni gazdasági építkezés időszakában is megfelelő hátteret jelentsenek a fiataloknak - ismertette Schanda Tamás.

Biztonságos vizsgázás

A magyar kormány - a megfelelő jogszabályi környezet megalkotásával - lehetővé tette az egyes intézményeknek, hogy a koronavírus okozta helyzetben is biztonságos körülmények között szervezhessék meg a különböző vizsgafolyamatokat. Így az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban a személyes jelenlétet igénylő vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy az személyes érintkezést ne igényeljen, valamint a másfél méteres távolság tartása folyamatosan biztosított legyen.

A záróvizsgák során szintén kerülni kell a személyes érintkezéseket. "Amellett, hogy a másfél méteres távolság tartására ilyenkor is figyelemmel kell lenni, azt is lehetővé tettük, hogy ezeken a vizsgákon ne három, hanem csak két fős legyen a bizottság, ezzel is csökkentve a koronavírus-fertőzés terjedésének kockázatát" - mondta el a diploma megszerzéséhez elengedhetetlen vizsgákkal összefüggésben Schanda Tamás.

Szigorú szabályok mellett, de megtartják a vizsgákat. Fotó: Getty Images

Pályaalkalmassági vizsgálat, nyelvvizsga

A koronavírus-járvány idején a tanárképzés pályaalkalmassági vizsgálatban a jelentkező előzetesen megküldött motivációs levele szolgál alapul, a tanító, konduktor, óvodapedagógus, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés alkalmassági vizsgáján pedig a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, vagy más olyan körülmény, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását.

A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet óriási problémát jelentene azoknak is, akik most készültek befejezni vagy honosítani a nyelvvizsgájukat. "Úgy döntöttünk, hogy az ő esetükben a részeredményt, illetve a külföldi vizsgát kell elfogadni komplex nyelvvizsgának, azaz ezek után jár a középfok esetében a 28, felsőfok esetében pedig 40 pont a felvételi eljárásban - fejtette ki az államtitkár. Emellett pedig azok, akik 2020. augusztus 31-éig leteszik vagy már letették a záróvizsgát, mentesülnek a korábban előírt nyelvvizsga kötelezettség alól.

"Ennek az egyik oka az, hogy a mostani körülmények között jelentősen beszűkültek a vizsgalehetőségek, így nem várhatjuk el, hogy mindenki eleget tegyen ezeknek a követelményeknek. A másik szempont, ami alapján így döntöttünk, az az, hogy a gazdaság koronavírus-járvány utáni újraindításához szükség van minden jól képzett fiatalra. A záróvizsga megléte tanúsítja azt, hogy valaki a megfelelő szakmai tudás birtokában van, így a rendkívüli körülmények között a nyelvvizsga meglététől eltekintünk" - magyarázta az államtitkár a mintegy 75 ezer embert érintő döntés hátterét. Mint mondta, az intézményeket arra kérték, hogy az oklevelek kiállítását haladéktalanul kezdjék meg.

"Természetesen továbbra is meggyőződésünk, hogy a megfelelő szintű idegennyelv-tudás kiemelkedő jelentőségű. A nyelvtanulástól, és így akár a vizsgázástól eltántorítani tehát nem szeretnénk senkit. Éppen ezért tettük lehetővé azt, hogy az arra alkalmas nyelvvizsga-központok online is tarthassanak vizsgákat" - jelentette ki. Azok a vizsgaközpontok kérhetik az akkreditációjuk online vizsgáztatással való kiegészítését a koronavírus okozta veszélyhelyzet idejére, amelyek rendelkeznek a számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes engedéllyel - tette hozzá.

