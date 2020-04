Koronavírus: ennyire biztonságos most Magyarország

Koronavírus: akár 2022-ig is szükség lehet a távolságtartásra - részletek itt!

A tudományos kutatásokkal is foglalkozó London Deep Knowledge Group közzétett egy ranglistát arról, hogy melyik negyven ország lakosai érezhetik magukat a leginkább biztonságban a koronavírus-járvány idején. A szakemberek azt vizsgálták, hogy hol a legstabilabb a helyzet, tehát melyik kormány milyen hatékonyan kezeli a koronavírus-járvány egészségügyi oldalát - számolt be róla az Origo.

Rendőrök járőröznek a fővárosi Erzsébet téren. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A legfontosabb szempontok

A lista összeállításánál figyelembe vették, hogy az országok mikor vezették be az első intézkedéseket, milyen szigorúak az utazási korlátozások és az állampolgárok milyen mértékben tartják be a koronavírus-helyzet miatt bevezetett új szabályokat. Fontos tényező volt továbbá a rendelkezésre álló tesztek száma és a kórházak felszereltsége is.

A globális listán a 14. helyen vagyunk

A ranglista első helyére Izrael került, ahol már nagyon korán radikális intézkedéseket vezettek be a koronavírus megfékezése érdekében. Ezt követi Németország, Dél-Korea, Ausztrália és Kína. Magyarország a 14. helyen végzett, az európai oszágok között azonban a negyedikek lettünk. Az európai sorrend egyébként így néz ki:

Németország Svájc Ausztria Magyarország Dánia

Tehát olyan jóval gazdagabb országokat is megelőztünk, mint a 16. helyen végzett Hollandia, vagy a 17. Norvégia. Afrika és Dél-Amerika országait egyébként nem vizsgálták, így ezek a rangsorban sem szerepelnek.

Azonban a koronavírus szempontjából legkockázatosabbnak számító országokról is készült egy lista. Ez alapján Olaszország, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Franciaország a világ 5 legveszélyesebb helye jelenleg.

