Ételek, amelyek segítik a gyógyulást

Ételek, amelyek gyógyítanak

Ha betegek vagyunk, teljesen elmegy az életerőnk, legszívesebben egész nap csak feküdnénk. Ilyenkor természetesen senkinek sincs kedve háromfogásos ebédet készíteni magának, habár a megfelelő étkezés nagyon fontos! A gyógyszereket ilyenkor mindenképpen egészítsük ki immunerősítő ételekkel!

Tyúkhúsleves

A gőzölgő tyúkhúslevest még a legbetegebb ember is megkívánja! Természetesen nem a zacskós változatról van szó, hanem a zöldségekkel teli aranyló levesről. Érdemes minél több zöldséget belefőzni, sőt ilyenkor nyugodtan ehetjük csípősen is. Rendkívül tápláló, így a legyengültimmunrendszeregyik legjobb barátja.

Chili

Savanyított zöldségek

A csípős ételek, és főként a chili remek segítője a betegnek, hiszen a benne lévő kapszaicin stimulálja a váladéktermelő mirigyeket, így eltávolítva azt. Nem véletlen, hogy ha csípőset eszünk szinte azonnal zsebkendőért kell nyúlnunk.így növelhetjük a gyógyító hatást.

A savanyú káposzta és a legtöbb fermentált zöldség tele van C-vitaminnal, amire betegség alatt különösen éhezik a szervezet. Legjobb, ha nyersen fogyasztjuk, hiszen hőkezelés hatására csökken a benne lévő ásványi anyagok és vitaminok mennyisége.

Gyömbér

Serkenti az étvágyat, ami nagyon fontos, ha megfáztunk. Vírus és baktériumölő hatóanyagok is vannak benne, izzasztó hatású, csökkenti a lázat és csillapítja a köhögést. Főzhetünk belőle teát is, amit érdemes egész nap kortyolgatni, de akár levesbe is tehetjük. Megelőzésre is kiváló!

Citrusfélék

Nem hiába mondják, hogy a citromos tea igazi megfázás elleni csodaszer. Van ebben igazság, hiszen a citrusfélék tele vannak C-vitaminnal, így fogyasztásuk gyógyulásra és megelőzésre is ajánlott! Bátran együnk narancsot, mandarint vagy grapefruitot is.

Hagymafélék

A fokhagyma kitisztítja az orrot, és csökkenti a torokfájást. A vöröshagyma segíti a hörgők munkáját, és az arcüreget is tisztítja, amely komoly segítség a szövődmények kialakulásának megelőzésében. Ha otthon fekszünk az ágyban, nyugodtan ehetjük nyersen is őket, esetleg főzhetünk belőlük egy sűrű, tápláló levest is.

Torma

A benne lévő izothiocianát vegyület megtisztítja a légutakat, csökkenti a gyulladást és a váladékozást, valamint az arcüreget is tisztítja. Készíthetünk belőle szirupot, de lereszelve, mézzel is kiváló orvosság.

Tea

Megfázás esetén elengedhetetlen a megfelelő folyadékpótlás! Erre mindenképpen meleg tea ajánlott, lehetőleg minél nagyobb mennyiségben. Citrommal, mézzel ízesítve az egyik legelterjedtebb természetes megoldás. Készíthetünk nyugodtan gyógyteát is, igyunk napi 3-4 litert. Ha csipkebogyóból főzünk teát egy füst alatt a C-vitamin bevitelről is gondoskodunk.