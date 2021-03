Koronavírus: a vártnál később nyitnak az iskolák A koronavírus-járvány harmadik hulláma dinamikusan robbant be Magyarországra, ezért elkerülhetetlen volt az újabb szigorítás. A számok romlása miatt azonban a korábban véltnél tovább lesznek érvényben a korlátozások. Részletek!

A koronavírus-járvány harmadik, eddigi legsúlyosabb hulláma miatt bevezetett korlátozások okán ismét digitális tanrendben tanulnak a gyerekek otthonaikban. De milyen lehet a karantén hétgyerekes családanyaként vagy egyedülálló nőként? Hogy lehet egyszerre ennyi gyereket otthon tanítani?

A többi közt ezekre a kérdésekre is választ adtak az SOS-Gyermekfalu nevelőszülői hálózatának tagjai. Mint ismeretes, az SOS Gyermekfalvak 400 gyereknek tud biztonságos otthont adni. Többségük elhanyagolás, bántalmazás, a szülők szenvedélybetegsége, betegsége, halála miatt került nevelőszülőkhöz. Az alapítványi adományokból fenntartott nevelőszülői hálózat azonban a nap 24 órájában, az év 365 napján, éveken keresztül a gyerekek mellett van. Természetesen most, a koronavírus-járványban sincs ez másképp, így a nevelőszülők arról is meséltek, milyen praktikákkal élik túl a bezártságot, de olyan komoly téma is terítékre került, mi történik akkor, ha a járvány megszakít egy szülő-gyerek kapcsolattartást vagy egy örökbefogadást.

Áginak a futás segít

Bár ritkaságszámba megy, Ági hét gyereket nevel férjével. Van köztük ADHD-s, figyelemzavaros, sajátos nevelési igényű. Épp a legkisebb örökbe adására készültek, amikor beütött a karantén, és átmenetileg le kellett állítani az ismerkedést. Ági futással indítja a reggelt, majd egész nap tanul a gyerekekkel. "Egy gyerekkel 3-4 órát foglalkozok, így beosztogatni az időt nagyon nehéz. 5-kor kelek, az utcában lefutok 8-10 kört. Ha hazaadás, örökbefogadás van, akkor megvan a 10 kilométerem is."

A járvány miatt nem találkozhat anyukájával a kislány

Judit egyedülálló nevelőszülő, mellette gyógytornászként dolgozik, egy kisiskolást nevel. A kislány 9 éve, karácsonykor került hozzá. Anyukája nem tudott róla gondoskodni, de rendszeresen látogatja, szoros kapcsolatban vannak. A járvány miatt azonban találkozásra most nincs lehetőség. "A lehető legrosszabb a kicsinek, hogy most nem találkozhat az anyukájával. Többször mondta, hogy ez így nem jó, nem igazságos. Most sűrűbben telefonálnak egymásnak, már nemcsak a meghatározott időben hívjuk, hanem bármikor a nap során."

Ilyen a karantén egy kéthetes koraszülöttel

Évához épp a karantén alatt érkezett egy kéthetes koraszülött kisbaba, most körülötte forog a világ. "Nekem a karantén alatt az én-időm teljesen megszűnt. A félnapi szabadságom, ami volt az iskola és óvoda alatt, hogy csak babákkal voltam itthon, az megszűnt" - meséli Éva, aki ennek ellenére vidám és bizakodó, nem billentette ki a második éve tartó járvány.

Mint ismert, a korábban véltnél későbbre tolódik az oktatási intézmények újranyitásának időpontja, előtte azonban soron kívül beoltják azokat a pedagógusokat, akik kérik a vakcinát. Mutatjuk, mikor kezdődik a kampányszerű oltásuk.