Ilyen hatása lesz, ha párna nélkül alszunk

A bőrünket nemcsak az öregítheti, ha nem alszunk eleget, hanem az is, ha nem megfelelő párnán alszunk - hívta fel a figyelmet a Brightside cikke. A pamut párnahuzatok meggyűrik a bőrt és kiszívják belőle a nedvességetalvásközben, amitől a bőr veszít rugalmasságából és a ráncok is mélyebbek és látványosabbak lesznek. A párna nélküli alváshoz eleinte szoktatni kell magunkat, de hosszú távon jó ötlet - ha semmiképp nem megy, akkor pedig érdemes lehet selyem vagy szatén párnahuzatokat beszerezni.

Arcbőrünkre is jó hatással van

A párna mellőzése az érzékeny, illetve irritációra, pattanásosodásra hajlamos bőr számára is megnyugvást jelenthet. A pamut párnahuzat alvás közben dörzsölheti a bőrt, ami ronthat a már meglévő bőrproblémákon. Emellett sokan nem mossák ki elég gyakran a párnahuzataikat, ami a rájuk tapadó verejték, bőrről száramazó olaj illetve elhalt hámsejtek miatt remek tápralajt biztosít a káros baktériumok szaporodásához. Ezek a bőrre kerülve pedig irritációt, pattanásokat és mitesszereket okozhatnak.

Alvásunkat az is befolyásolja, hogy milyen párnát használunk. Fotó: Getty Images

Ha párna nélkül alszunk, azzal a bőr önregenerációs folyamatait is elősegíhetjük. Ha olyan párnánk alszunk, ami túlságosan puha, akkor romolhat a fej vérkeringése. Ennek a következménye lehet fejfájás, nyakfájás, illetve a bőrünk is szárazabbá és fakóbbá válhat tőle, mivel a kevesebb vér kevesebb oxigént is jelent.

Biztosan sokan tapasztalják, hogy reggelente néha szó szerint gyűrött arccal ébrednek, és ebben is komoly szerepe van a párnáknak illetve a párnahuzatoknak. És bár ezek a ráncok, gyűrődések egy idő után eltűnnek, minél többször történik velünk ilyen, annál nagyobb az esélye annak, hogy a helyükön valódi ráncok alakuljanak ki.

Ha semmiképpen sem tudjuk elképzelni a párna nélküli alvást, akkor igyekezzünk minél laposabb és keményebb párnát választani, és lehetőleg ne is túlságosan nagyot. A huzatát mossuk legalább 5 naponta, és lehetőleg olyan anyagút válasszunk, ami kíméletes a bőrrel.