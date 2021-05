Hosszú hajjal így érdemes aludni

A legtöbb hosszú hajú már biztosan tapasztalta, hogy ha sokat forgolódik éjszaka, akkor reggel kócos, vagy akár összecsomósodott hajjal ébred. Ennek a többi között az is az oka, hogy a párnahuzathoz dörzsölődő hajszálak összecsavarodnak, ami amellett, hogy nem szép, és nehéz kifésülni, hosszú távon rontja a haj minőségét és gyengíti a hajszálakat. Ennek egyébként elejét vehetjük, ha selyem vagy szatén párnahuzaton alszunk, amely nemcsak a hajunk, hanem a bőrünk állapotán is javíthat, mivel gyengédebb és nem szívja el belőlük a nedvességet sem - írja a Brightside.

Az arcbőrnek sem tesz jót

Az arcbőrhöz érő hosszú tincsekről éjjelente sok szennyeződés, illetve a különféle hajápolási termékek maradványai is az arcunkra kerülhetnek, ezek pedig irritációt illetve pattanásokat okozhatnak. Akinek nagyon hosszú a haja, és gyakran jelennek meg a hátán pattanások, jó, ha tudja, hogy a kettő között is lehet összefüggés.

Sokat árthat a tincseknek, haalvásközben kibontva hagyjuk őket. Fotó: Getty Images

A kibontott hajjal alvás a kócosodás mellett a hajszálak töredezését is okozhatja, ami azért nem jó dolog, mert a töredezett, károsodott haj lassabban nő, mint az egészséges. Éppen ezért, ha egy pontnál nem nő tovább a hosszú hajunk, bármennyire is szeretnénk, akkor is érdemes lehet éjjelre lazán összefogni, befonni, vagy selyemkendőt feltenni éjszakára. Ezzel azt is megakadályozhatjuk, hogy túlságosan kiszáradjon a haj, és a hajvégek töredezése ellen is sokat tehetünk.

A kibontott hajjal alvás a pihenésünk minőségére is hatással lehet. Rátekeredhet a kezünkre, belehullhat az arcunkba (vagy a párunkéba), csiklandozhat, irritálhat, és ezek miatt többször felébredhetünk éjjel. Egy ilyen éjszaka utáni reggelen pedig szinte biztos, hogy nem leszünk eléggé kipihentek. Ha ezek után úgy döntünk, hogy éjszakára összefogjuk a hajunkat, akkor mindig puha textilből, selyemből készült hajfodrot használjunk, vagy selyemkendővel kössük be a fejet. A fonat, copf mindig legyen kifejezetten laza - ez abban is segíthet, hogy reggel az arcunkat keretező lágy hullámokkal ébredjünk.