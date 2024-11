A horkolás 7 súlyos következménye a magas vérnyomástól a cukorbetegségig: mikor forduljunk orvoshoz?

Horkolásnak nevezzük a légutak alvás közbeni elzáródása következtében fellépő zörgő, morgó légzéshangot. Egyáltalán nem ritka jelenség, bárkivel előfordulhat, még a csecsemők és a kisgyerekek is szoktak olykor horkolni – írja a Clevelandi Klinika. Hátterében az áll, hogy ahogy légzés során a levegő átáramlik a légutakon, rezgésre késztetheti a lágy szöveteket, legyen szó akár a lágy szájpadlásról, a mandulákról vagy a nyelvről. Ebből keletkezik a jellegzetes hanghatás.

A gyakori és hangos horkolás az egészséget is veszélyeztetheti. Fotó: Getty Images

Ismert, hogy többféle kockázati tényező is hajlamosíthat a horkolásra. Ezek közé tartozik az életkor (az izomtónus öregedéshez kapcsolódó gyengülése révén), az alkoholfogyasztás és a túlsúly, elhízás egyaránt. Ugyancsak gyakrabban horkolnak a férfiak, és elmondható, hogy a horkolás családon belül is úgymond öröklődik. Egyes megbetegedések idején is sokat horkolhatunk, különös tekintettel például a náthára és a szénanáthára, de nem ritka nőknél terhesség alatt sem.

A horkolás szövődményei

Általában véve a horkolás önmagában ártalmatlan. Ha viszont nagyon hangos, illetve alvási apnoéval társul, és az alvást is meg-megzavarja az éjszaka folyamán, úgy hosszú távon súlyos betegségek rizikófaktorává léphet elő. Ennek oka, hogy a jó alvásminőség kulcsfontosságú a szív- és érrendszer, valamint az anyagcsere zökkenőmentes működéséhez. A tartós kialvatlanság zavart idézhet elő ezekben a testi funkciókban. Így aztán idővel felléphet:

véroxigénszint-csökkenés (hipoxia)

koncentrációs zavarok

napközbeni fáradtság

szívroham

magas vérnyomás

stroke

2-es típusú cukorbetegség

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a probléma nemcsak magát a horkoló személyt érintheti, hanem a hálótársát is. Ez a helyzet egyébként egyszerre balszerencsés és előnyös. Balszerencsés, hiszen a tartós kialvatlanság a partner egészségére szintén negatív hatással lehet. Előnyös viszont abban a tekintetben, hogy a horkolás és az alvási apnoé gyakran szinte észrevétlenül rombolja az alvásminőséget. Ha azonban valaki mással alszunk együtt, úgy van, aki jelezze, ha sokat és hangosan horkolunk. Így aztán hamarabb felismerhetjük napközbeni panaszaink okát, ezáltal időben léphetünk, mielőtt még súlyosabb szövődmények alakulnának ki miatta.

Mikor kell orvoshoz menni horkolással?

Ahogy említettük, a horkolás különösen akkor veszélyes, ha obstruktív alvási apnoé tüneteként jelentkezik. Eleve javasolt orvoshoz fordulni, ha hálótársunktól azt halljuk, hogy nagyon sokat és hangosan horkolunk. Ha viszont valaki egyedül él, akkor nehezebb lehet felismerni a problémát. Mindenképpen érdemes azonban gyanút fogni, ha azt tapasztaljuk, hogy napközben mindig nagyon álmosnak, kimerültnek érezzük magunkat, ezáltal nehezen tudunk a teendőinkre koncentrálni. Szintén árulkodó lehet a reggel fejfájás és az, ha száraz, kaparó torokkal ébredünk. Ugyancsak intő jel a vérnyomás-emelkedés és az éjszakai mellkasi fájdalom.