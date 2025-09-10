Majdnem megölte kórházban fekvő apját egy 13 éves fiú – azt mondja, „segíteni akart”

„A napokban tölti be 14. életévét az a sarkadi fiú, aki beteg édesapját látva úgy döntött, segít neki: az egyik látogatás alkalmával megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe” – olvasható a Rendészeti Államtitkárság Facebook-posztjában.

A kórházi dolgozók időben észrevették

A tájékoztatás szerint az intenzív osztály személyzete azonnal észlelte, hogy baj van, így sikerült még időben közbeavatkozniuk. A fiú tette ugyan egyetlen mozdulat volt, ezzel azonban akár életveszélyes állapotot is előidézhetett volna az apjánál. A férfi elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő miatt pedig légbuborék, illetve légembólia is kialakulhatott volna.

Beismerte tettét a tinédzser

A bejegyzésben arra is kitértek, hogy a fiú beismerő vallomást tett. Úgy fogalmazott, nem tudta kezelni, hogy a szemében mindig erősnek tűnő apja most hirtelen ágyhoz kötött és kiszolgáltatott. „Tettének helytelenségére a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá” – írták.

Az is kiderült, hogy a fiú először az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban beszaladt egy ápoló, és helyreállította a műszert. A tinédzser ezt követően nyúlt a bicskájáért. Most életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images