Majdnem megölte kórházban fekvő apját egy 13 éves fiú – azt mondja, „segíteni akart”

Perl Kitti
Elvágta bicskájával az intenzív kórházi osztályon fekvő apja infúziós pumpájának csövét egy 13 éves sarkadi fiú, mert „segíteni akart”. Életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják – adta hírül a Rendészeti Államtitkárság.

„A napokban tölti be 14. életévét az a sarkadi fiú, aki beteg édesapját látva úgy döntött, segít neki: az egyik látogatás alkalmával megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe – olvasható a Rendészeti Államtitkárság Facebook-posztjában.

A kórházi dolgozók időben észrevették

A tájékoztatás szerint az intenzív osztály személyzete azonnal észlelte, hogy baj van, így sikerült még időben közbeavatkozniuk. A fiú tette ugyan egyetlen mozdulat volt, ezzel azonban akár életveszélyes állapotot is előidézhetett volna az apjánál. A férfi elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő miatt pedig légbuborék, illetve légembólia is kialakulhatott volna.

Beismerte tettét a tinédzser

A bejegyzésben arra is kitértek, hogy a fiú beismerő vallomást tett. Úgy fogalmazott, nem tudta kezelni, hogy a szemében mindig erősnek tűnő apja most hirtelen ágyhoz kötött és kiszolgáltatott. „Tettének helytelenségére a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá” – írták.

Az is kiderült, hogy a fiú először az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban beszaladt egy ápoló, és helyreállította a műszert. A tinédzser ezt követően nyúlt a bicskájáért. Most életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

infúzió intenzív osztály kórházi ápolás testi sértés gyilkossági kísérlet

