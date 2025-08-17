Te tudnál életet menteni? Teszteld, mennyire vagy képben a vészhelyzetekkel!

Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Az enyhüléssel a viharok is megérkeztek, országszerte erős szél, zivatar, villámlás valószínű. Rossz hír a parlagfűallergiásoknak, hogy a megélénkülő szél rohamszerűen fokozhatja a tüneteket.