Te tudnál életet menteni? Teszteld, mennyire vagy képben a vészhelyzetekkel!
A veszélyhelyzetekre senki sincs felkészülve, azok egyetlen pillanat alatt csaphatnak le. Van, aki ilyenkor azonnal tudja, mi a teendő, más inkább lefagy vagy közömbösen szemlélődik. Te melyik táborba tartozol? Teszteld!
A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!
Olvasd el aktuális cikkeinket!
Te tudnál életet menteni? Teszteld, mennyire vagy képben a vészhelyzetekkel!
A veszélyhelyzetekre senki sincs felkészülve, azok egyetlen pillanat alatt csaphatnak le. Van, aki ilyenkor azonnal tudja, mi a teendő, más inkább lefagy vagy közömbösen szemlélődik. Te melyik táborba tartozol? Teszteld!
Nem fért bele az autójába, ma maratonokat fut – így adta le testsúlyának felét a brit férfi
Napi 6000 kalóriát evett, végül annyira elhízott, hogy autót kellett cserélnie, mert egyszerűen nem fért bele. Azóta életmódot váltott, mostanra hat triatlont és három maratont teljesített.
Kiderült, melyik ország levegője a legtisztább a világon – alig 2 órányira van repülővel
Ha olyan úti célt keresel, ahol friss a levegő, tiszták az utcák és nincs tömeg, Észtország éppen megfelelő választás lehet. Ráadásul ebben az országban legalacsonyabb most a károsanyag-kibocsátás.
Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Az enyhüléssel a viharok is megérkeztek, országszerte erős szél, zivatar, villámlás valószínű. Rossz hír a parlagfűallergiásoknak, hogy a megélénkülő szél rohamszerűen fokozhatja a tüneteket.
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapotod?