Az ember kezdetben azt hiszi, hogy már megint benáthásodott. Gyanús akkor kezd lenni a dolog, amikor hónapokon át semmi nem változik. A „rutinosak” már tudják, hogy ez bizony nem nátha, hanem allergia. Egész pontosan allergiás rhinitis, más néven szénanátha. Egy felső légúti gyulladás, amely pont olyan tüneteket produkál, mint a megfázást követő nátha, csak ezt különféle allergének váltják ki, és sajnos képes egész hosszan elhúzódni. Hogy mennyire, az attól is függ, hogy milyen jellegű az allergiánk, vagyis mire vagyunk érzékenyek pontosan. Létezik ugyanis szezonális (évszakhoz köthető) vagy nem szezonális verzió. Az előbbit virágporok, pollenek okozzák, és csak addig, amíg a virágzási időszak tart. Sajnos bizonyos hónapokban akár többféle mikroanyag is lehet a levegőben, ami irritálja a nyálkahártyánkat. Mostanában – ahogy terjed a növényvédőszerek használata, illetve a parlagfű – egyre növekszik az allergiások száma, Magyarországon több, mint kétmillióan vannak. Más a helyzet a nem szezonális allergiákkal: ezeket por, háziállatok szőre és nedvei, gombák, vegyszerek okozzák, amelyekkel értelemszerűen egész évben érintkezhetünk. De legyen szó akár szezonális, akár nem szezonális változatról, a következmények nagyjából ugyanazok: szemviszketés, orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés.

Ez így elkeserítően hangzik, hiszen, ha állandósul ez az állapot, az bizony megkeseríti a mindennapokat, ellehetetleníti a normális munkavégzést. Szerencsére léteznek kezelési módok, amelyek enyhítik a tüneteket. Lássuk, mi jöhet szóba!

Személyre szabott választás

A gyógyszeres terápia leggyakrabban antihisztaminok adását jelenti. Az allergiás reakciót a szervezeten belül ugyanis a hisztamin nevű anyag váltja ki, tehát ennek a hatását kell semlegesíteni egy ellenszerrel. Ezek többsége már vény nélkül is kapható.

Sokan használnak orrspray-t is, amelyből szintén többféle létezik, eltérő hatóanyaggal és „extrákkal”. Kapható normál, expressz, ápoló hatású… Ez azért fontos, mert nincs általános jó tanács azon a téren, hogy melyiket érdemes megvenni – nem biztos, hogy ami másnál bevált, nálunk is sikeres lesz. Épp ezért elsődleges egy allergológiai kivizsgálás, hogy pontosan lássuk, nálunk mi okozza a tüneteket, és célzottan támadhassunk. Nézzük a választékot orrspray-ből is!

Érösszehúzó

Neve pontosan kifejezi a hatásmechanizmusát. Azzal, hogy összehúzza, szűkíti az ereket, lelohad a nyálkahártya, csökken a duzzanat és vele az orrdugulás. Ugyanakkor ez a típus nem állítja meg az orrfolyást, tüsszögést, és egy hétnél tovább történő használata függőséget okozhat.

Antihisztamin-tartalmú

Célzott allergia elleni orrspray-kből is többfélét választhatunk. Létezik antihisztamin-tartalmú és kortikoszteroid-alapú. Előbbi a testünkben felszabaduló hisztamin ellen hat, és közvetlenül az orrnyálkahártyán fejti ki hatását. Hatékony a szénanáthás tünetek – tüsszögés, orrfolyás, orrviszketés – csökkentésében.

Szteroidos

Ezt a verziót eggyel nehezebb beszerezni, mert vényköteles. Az orrnyálkahártya gyulladását csökkenti, így képes enyhíteni az orrdugulást. Helyileg szívódik fel, így nem terheli meg az egész szervezetet.

