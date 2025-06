A kisgyerekes családok életében valószínűleg könnyebb figyelmet fordítani a megfelelő és kiegyensúlyozott vitamin- és ásványianyag-pótlásra. De egy kamaszokkal élő nagycsaládban, ahol még a nagyszülő is aktív része a mindennapoknak, sokszor bajban van az, aki körültekintően és igényre szabottan szeretné a családtagok vasbevitelét vagy vaspótlását levezényelni.

Rohanás az élet, amihez sok energia is kell

A családi étkezések összeállítása már önmagában is bonyolult feladat, különösen, ha az embernek két növésben lévő kamasszal, egy futóőrült férjjel és az étvágytalan anyukájával kell megküzdenie ahhoz, hogy a különböző okokból vashiányos családtagok nap mint nap egészségesen és vasban gazdagon táplálkozzanak.

A normál vasegyensúly fenntartása érdekében az étrendnek változatos, biológiailag jól hasznosuló vasat tartalmazó élelmiszereket kellene tartalmaznia.

Az étellel bevihető vas két formája a hemvas és a nemhemvas.

A hemvas elsősorban vörös húsokban (például marha- vagy sertéshúsban) a baromfiban, a tenger gyümölcseiben és a halban található meg, tehát a hemvas az a fajta vas, amely az állati fehérjékből származik az étrendünkben . Felszívódását kevésbé befolyásolja az étkezés, ezért könnyebben és jobban hasznosul.

található meg, tehát a hemvas az a fajta vas, amely . Felszívódását kevésbé befolyásolja az étkezés, ezért könnyebben és jobban hasznosul. A nemhemvas ezzel szemben növényi alapú élelmiszerekben, például gabonafélékben, babban, zöldségekben, gyümölcsökben, diófélékben és magvakban található. Számos anyag csökkentheti a felszívódó nemhemvas mennyiségét; ezek közé tartoznak a kávéban, teában, borban, gyümölcslében levő polifenolok, a fitátok (rost), a tojás és bizonyos csokoládéfajták. A tej és tejtermékek kalciumtartalma mind a nemhemvas, mind a hemvas felszívódását ronthatja. Ezért, ha valakinek több vasra van szüksége, esetleg vaspótlót szed, kerülnie kell ezeket az ételeket a vas szervezetben való hasznosulásának fokozása érdekében.

ezzel szemben növényi alapú élelmiszerekben, például található. Számos anyag csökkentheti a felszívódó nemhemvas mennyiségét; ezek közé tartoznak a kávéban, teában, borban, gyümölcslében levő polifenolok, a fitátok (rost), a tojás és bizonyos csokoládéfajták. A tej és tejtermékek kalciumtartalma mind a nemhemvas, mind a hemvas felszívódását ronthatja. Ezért, ha valakinek több vasra van szüksége, esetleg vaspótlót szed, kerülnie kell ezeket az ételeket a vas szervezetben való hasznosulásának fokozása érdekében. Van olyan típusú vaspótló is, amelyben a vasion természetes eredetű cukormolekula védőburokban van, emiatt nem kell éhgyomorra bevenni, illetve a táplálékaink összetevői nem befolyásolják a felszívódását, mégis jóval kedvezőbb a hasznosulása, és kevesebb emésztőrendszeri mellékhatással jár a szedése.

Miért fontos a vas a szervezetünk számára?

A vas szerepe a szervezetben egyebek között: oxigénszállítás (hemoglobin), energiatermelés, az immunrendszer támogatása.

A vashiány jellemzőbb tünetei: fáradékonyság, sápadtság, fejfájás, gyenge koncentráció, gyerekeknél fejlődési zavarok.

Vashiányra a leginkább veszélyeztetettek lehetnek:

terhes vagy frissen szült nők,

kisgyermekek,

serdülők,

vegetáriánusok, vegánok,

sportolók,

válogatósok, fogyókúrázók.

Ahogy a gyerekek növekednek, majd kamaszkorba lépnek, idegrendszerük, kognitív képességeik és a testük is erőteljes fejlődésnek indul, ami növeli a vasigényüket is. Fotó: Getty Images

Miért fokozottabb néhány korosztály vasszükséglete?

Kamaszok

Ahogy a gyerekek növekednek, majd kamaszkorba lépnek, idegrendszerük, kognitív képességeik és a testük is erőteljes fejlődésnek indul, ami növeli a vasigényüket is. Serdülőkorban nagyobb mennyiségű vasra van szükség a növekvő izomtömeg és vértérfogat, a megnövekedett hemoglobin-koncentráció, valamint a fokozott enzim- és hormontermelés miatt is.

A serdülők esetén kritikus fontosságú megérteni a vas ajánlott napi bevitelét az aktivitásuk, étkezési szokásaik és alapvető vasveszteségük összefüggéseiben.

A kamaszlányoknál fokozott a vashiány kockázata a menstruáció alatti vasveszteség miatt. Ráadásul a még rendezetlen menstruációs ciklus olykor erőteljesebb vérzést eredményezhet, ami szintén megnövelheti a vasveszteséget.

fokozott a vashiány kockázata a miatt. Ráadásul a még rendezetlen menstruációs ciklus olykor erőteljesebb vérzést eredményezhet, ami szintén megnövelheti a vasveszteséget. Ha a tinédzserek kalóriamegszorító diétát követnek testsúlycsökkentés vagy a testsúlyszabályozás érdekében, az szintén befolyásolhatja a vasbevitelt.

követnek testsúlycsökkentés vagy a testsúlyszabályozás érdekében, az szintén befolyásolhatja a vasbevitelt. A vegetáriánus vagy vegán tinédzsereknél is fennállhat a veszélye annak, hogy nem jutnak elegendő vashoz.

is fennállhat a veszélye annak, hogy nem jutnak elegendő vashoz. A serdülőkorú sportolóknál, akik rendszeres, intenzív fizikai terhelésnek vannak kitéve, fokozottabb a vasveszteség az izzadással, az izommunka miatt pedig tovább fokozódik a vasszükséglet, ami vaspótlás nélkül jelentősen rontja a teherbírást és a teljesítőképességet.

Serdülőknek érdemes az egyszerűen, igény szerint adagolható és kényelmesen szedhető Maltofer szirupot választani, amely ételbe, italba keverve is jól felszívódik, és illeszthető a kamaszok időbeosztásához és életmódjához. Ezzel segíthetjük, hogy megfelelő rendszerességgel és kellő ideig szedjék a vaspótló gyógyszert.

Aktív felnőttek

Egy folyamatosan sportoló felnőtt ember látszólag egészséges életmódot él, de nagyobb eséllyel szenvedhet vashiányban, még akkor is, ha egyébként nem tűnik „tipikusan” érintettnek. A sport, különösen a hosszútávfutás, megnöveli a szervezet oxigénigényét, így több hemoglobint kell termelnie, ehhez pedig több vasra van szükség.

Az aktív fizikai munka is hasonlóan megterheli a szervezetet, ezért a védekezőképesség és az energiaszint – megfelelő vasbevitel hiányában – szintén csökkenhet.

Ha valaki nem hajlandó a táplálkozással elegendő vastartalmú ételt fogyasztani, mert erősen válogatós, vagy diétázik, akkor az egyoldalú étkezés csökkentheti a megfelelő ásványianyag-, így a vasbevitelt is.

Ezekben az esetekben érdemes a kiegyensúlyozott vaspótlást választani. Egyéni ízlés vagy életvitel sem akadály, a magas vastartalmú, szabályozottan, a szervezet szükséglete által vezérelt mértékben felszívódó Maltofer rágótabletta és szirup mindenki számára biztonságos és hatásos vaspótlást kínál.

Idősek

Az időskori krónikus betegségek általában többféle gyógyszer folyamatos szedését igénylik, és számos betegség, illetve kezelés is okozhat vagy járhat vashiánnyal.

A vashatóanyagok többsége kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, amelyek ronthatják a vasfelszívódás mértékét.

Az idősek körében gyakran tapasztalható étvágytalanság vagy egyoldalú táplálkozás egyik következménye is lehet a vashiány.

A krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek körülbelül 60 százalékánál vashiány áll fenn, ami összefüggésben állhat a magasabb halálozási kockázattal.

Még az enyhe, krónikus betegséggel járó vérszegénység is összefüggésben áll az idősek kórházi kezelésének és halálozásának fokozott kockázatával.

A Maltofer rágótabletta és szirup kényelmes és családbarát vaspótlási lehetőség. A hatóanyag, a vas(III)-ion egy természetes cukormolekula védőburokban helyezkedik el, emiatt bármikor bevehető, szedését étkezéshez és gyógyszerek bevételéhez sem kell igazítani. Ráadásul szirup formájában bármilyen folyadékban, tejben, gyümölcslében is elfogyaszthatjuk.

Vény nélkül kapható, vas(III)-komplex-tartalmú gyógyszerek. Fotó: Phytotec Hungária Bt.

Ha biztosra akarunk menni, hogy a családunk minden tagja számára megfelelő legyen a vasbevitel, érdemesebb a vashiány mértékéhez igazodó, szabályozott felszívódású, tudományos eredményeken nyugvó, magas vastartalmú vaspótlót választani.