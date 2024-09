A prosztata egészsége és a hálószoba

A prosztatagyulladás az egyik leggyakoribb prosztataprobléma, amely a férfiak 10-15 százalékát érinti. Sokan azt gondolják, hogy az idősebb korosztálynál jellemzőbb a betegség, pedig bármelyik életszakaszban jelentkezhetnek a kellemetlen tünetei. A prosztata megnagyobbodásával, illetve a medencében és a gáttájékon jelentkező diszkomfortérzéssel, fájdalommal együtt járó betegség a mindennapi teendőket is befolyásolhatja, vagy akár teljesen ellehetetleníti. Ugyan a fájdalom patikai fájdalomcsillapító tablettákkal időszakosan kezelhető, de a vizelési zavarok nehezen kendőzhetőek. Sokaknál a szexuális életre is negatív hatással van, ami miatt a betegség mellett párkapcsolati problémákkal is meg kell küzdeni az érintetteknek. Mindez komoly lelki terhet jelent számukra, a fokozódó szorongás pedig más, súlyos betegségek kockázatát is megnövelheti.

A lelki tüneteket is kezelni kell

Krónikus prosztatagyulladásról abban az esetben beszélhetünk, ha a probléma három hónapnál tovább fennáll. A gyulladás hátterében sok esetben bakteriális fertőzés áll, előfordulhat ugyanakkor az is, hogy a pontos oka nem ismert. A prosztata a gyulladás miatt megduzzad, és mivel a húgyhólyag alatt, a húgycsövet körülölelve helyezkedik el, ezért a vizelési nehézségek és a gyakori vizelési inger mellett az ejakuláció is nehezebbé és fájdalmassá válik miatta, a magömlés pillanatában fájdalom jelentkezhet, amely percekig fennmaradhat.

Sokaknál a szexuális életre is negatív hatással vannak a prosztataproblémák. Fotó: Getty Images

A tünetek enyhítésére többféle gyógyszer is alkalmazható, általában nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel, bakteriális fertőzés esetén pedig gyakran hosszú antibiotikumkúrával kezdik meg a kezelést a szakemberek. Mivel a fájdalomcsillapítók tartós szedése vese- és májkárosodást okozhat, érdemes a fitoterápiák irányába orientálódni. A kezelés alatt a pácienseknek pontos feljegyzést kell készíteniük arról, hogy melyik tünet milyen mértékben javul (vagy marad változatlan) az alkalmazott gyógyszerek hatására.

Ajánlott ugyanakkor a betegséggel járó lelki panaszokat is kezelni. A fájdalmas magömlés miatt a nemi együttlétek is egyre nehézkesebbek lehetnek, az emiatt kialakuló szorongás pedig csak tovább mélyíti a problémát, például csökkent libidót vagy merevedési zavarokat eredményezve. Ezek a hálószobában tapasztalt nehézségek egy stabil alapokon nyugvó párkapcsolatban is nehézségeket okozhatnak, ami miatt fontos, hogy a kezelés a betegség ezen vetületére is irányuljon.

A kezelésbe hasznos lehet ezért a beteg párját is bevonni, az ő segítsége és támogatása ugyanis értékes lehet – nemcsak a gyógyulásban, de az állapot kiváltotta szorongás enyhítésében is. Érdemes lehet akár párterapeuta vagy párkapcsolati szakember segítségét is kikérni abban az esetben, ha a prosztataproblémák okozta szorongás hosszabb ideig fennmarad a hálószobában is, csökkentve az egymás iránti vágyat, és szítva az újabb feszültségeket. Az egészséges intimitás fenntartásához a pároknak kommunikálni kell vágyaikról, nehézségeikről, hogy együtt jussanak túl a nehézségeken. A tünetek naplózása mellett érdemes lehet például rendszeres feljegyzést vezetni az érzéseikről is, majd azt párjukkal is közölni, hogy tisztább képet kaphasson mindkét fél arról, milyen nehézségeken megy át a másik. A szorongás kezelésére pedig számos hatékony módszer ismert a meditációtól a sportolásig – próbáljunk ki több dolgot is, majd építsük be a mindennapjainkba azokat, amelyek a legjobban illenek az életmódunkhoz.

Amennyiben a szexuális zavarok azután is fennálnak, hogy a prosztatabetegség tünetei enyhülnek, más orvosszakmák (például neurológus vagy sebész) bevonására is szükség lehet, hogy kiderítsék, milyen egyéb egészségi problémák állnak a tünetek hátterében. Például bizonyos neurológiai betegségek, kismedencei traumák, amelyek kezelése szintén elengedhetetlen.