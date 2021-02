Miért megy fel a pulzus?

Még mindig erősen tartja magát az a tévhit, mely szerint az egészséges pulzus 70 körül van, annál magasabb pedig biztosan súlyos, sőt halálos betegséget jelent. Azonban a pulzusunk számtalan tényezőtől függ, és mint minden esetben, itt is nagy szerepe van az egyéni jellegzetességeknek.

Mely tényezők emelik fel a pulzusszámot?

Rengeteg tényező állhat a szapora szívverés hátterében. Fotó: Getty Images

krónikus betegségek és állapotok is emelhetik a pulzust, például ezért is érdemes rendszeresen ellenőrizni, mert a változásai utalhatnak arra, hogy valami nincs rendben a szervezetünkben. A normálisnál magasabb pulzus figyelhető meg a pajzsmirigy problémáinál, a szívizombetegségeknél, a tüdőbetegségeknél stb. A szervezet immunrendszerének felfokozott működése is hatással van a pulzusra, ezért akut betegségek, láz, gyulladás, fertőzések is okozhatnak szapora szívverést. Természetesen, különbözőis emelhetik a pulzust, például ezért is érdemes rendszeresen ellenőrizni, mert a változásai utalhatnak arra, hogy valami nincs rendben a szervezetünkben. A normálisnál magasabb pulzus figyelhető meg a, a, a szívritmuszavaroknál stb. A szervezet immunrendszerének felfokozott működése is hatással van a pulzusra, ezért akut betegségek, láz, gyulladás, fertőzések is okozhatnak szapora szívverést.

Aza felnőtt emberek esetében (a gyermekeknek természetesen magasabb a pulzusa), és ez az életkortól, általános egészségi és edzettségi állapottól egyaránt függ. Nagyon sok olyan tényező van azonban, mely emelheti a pulzust. Ezek egy része nem különösebben veszélyes, mindennaposnak tekinthetőek, és általában, és hamar vissza is áll a normális értékre.Az egyik legfontosabb tényező, mely a pulzus értékére hatással van, a. Ilyenkor gyorsabban ver a szívünk, hogy az izmok megnövekedett oxigénigényét ki tudja elégíteni.Az edzettebb embereknek, a sportolóknak kevésbé emelkedik a pulzusuk, hiszen szervezetük hozzászokott a nagy megterheléshez. Viszont aki keveset mozog, annak erős szívdobogás-érzése lehet már akkor is, ha rövid távolságot kell futnia, például a busz után.Az érzelmek, elsősorban ais okozhatják a pulzus emelkedését, hiszen ilyenkor olyan, melyek "felkészítik" a szervezetet a harcra vagy a menekülésre (még akkor is, ha ezek csupán az evolúciós folyamatok maradványának tekinthetőek). Ezen változások egyike a megnövekedett pulzusszám.