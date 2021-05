Koronavírus elleni oltás: ihatunk-e alkoholt?

Kiderült, miként kerülik ki az új koronavírus gyorsan terjedő variánsai az eredeti vírustörzs vagy a vakcinák által kiváltott immunválaszt a szervezetben. Részletek itt.

Nincs általánosan bevett tanács az oltás időpontja környékén történő alkoholfogyasztásra vonatkozóan - mondta el a metro.co.uk-nak nyilatkozva dr. Daniel Atkinson háziorvos. Magyarán akkor sem szabad elmulasztani az oltást, ha valaki esetleg már lehúzta azt a bizonyos felest. A szakember mindenkit arra biztat, hogy az első adandó alkalommal vegye fel az oltást. Ezzel együtt természetesen ajánlott józanul megjelenni az oltóponton. Annál is inkább, mert egy orvosi beavatkozásról van szó, amibe a helyszínen bele kell egyeznünk.

Sem a COVID-19 elleni vakcina beadása előtt, sem utána közvetlenül nem javasolt az alkoholfogyasztás. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Alkohol az oltás után

A szakértők egyetértenek abban, hogy a vakcina felvétele után is kerülni kell az alkoholt, mivel több kutatás is arra utal, hogy a szeszesital-fogyasztás gyengítheti az oltóanyagra adott immunválaszt. A New York Times cikke kissé árnyalja azonban a képet: mérsékelt alkoholfogyasztásnál nem mérvadó a kockázat. Mérsékelt alkoholfogyasztás alatt férfiaknál legfeljebb napi két italt, nőknél pedig legfeljebb napi egyet értenek. Egy italnak számít például 1,5 deciliter bor, 3,5 deciliter sör, illetve egy négycentes tömény szeszesital.

Közismert, hogy az oltás felvétele után előfordulhatnak mellékhatások, amik Dr. Atkinson szerint esetenként hasonlóak lehetnek a másnaposság tüneteihez. Előfordulhat például fejfájás, fáradtságérzés vagy hányinger is. Mivel a vakcina felvétele utáni fokozott alkoholfogyasztás esetén nem könnyű megmondani, pontosan mi okozta a tüneteket, előfordulhat, hogy valaki az oltást okolja ezekért. Holott csak az alkohollal kellett volna mértékkel bánnia.

A hétvégén átlépte az ötmilliót a COVID-19 ellen beoltottak száma Magyarországon, ezzel hatályba lépett a járványügyi korlátozások enyhítésének következő lépcsője. Ide kattintva elolvashatja, hogyan változtak a szabályok.