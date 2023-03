Fotók: így néz ki Európa egyik legmodernebb műtőkomplexuma

Egy több mint 350 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően az OMIII négy műtőjébe telepítettek új orvosi műszereket. Az eszközbeszerzések mellett azonban olyan informatikai fejlesztés is megvalósult, amely a világ élvonalába emelte az intézményt.

Az OMIII 2021-ben jött létre az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, valamint az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet fúziójával. Évente mintegy négyezer idegsebészeti beavatkozást hajtanak végre az intézményben.

Új dimenziók nyíltak a hazai gyógyításban

A csaknem egy évig tartó, nagyszabású rekonstrukció során Európa legjobb digitális hálózatának kábelrendszerét építették be a falakba, így lehetővé vált a műtét során keletkezett adatok tárolása, gyors továbbítása és valós idejű megjelenítése is. Így a betegadatok, az MR- és CT-képek, valamint a műtét alatt keletkező képi adatok – például a mikroszkóp vagy az endoszkóp felvételei – már a beavatkozás közben is továbbíthatók a műtőn kívülre. Ez a lehetőség nagyban megkönnyíti az orvosi döntéshozatalt, valamint javítja a betegbiztonságot és a személyzet együttműködését. Sőt, még az oktatásban is új távlatokat nyit. A gondos műtéti tervezés és a minőségi technológia egyébként Erőss Loránd szerint az idegsebészeti területen különösen elengedhetetlen, hiszen a beavatkozásoknál milliméteres pontosságra van szükség.

Az intézmény az új technológiák kifejlesztésében is az élen jár. A strokediagnosztikában például mesterséges intelligenciát használnak, náluk hajtották végre Magyarország első robotasszisztált agyműtétjét, valamint a 3D képi megjelenítésre alkalmas exoscope technológiát is az intézetben alkalmazták először. Az intézmény ezenkívül 28 strokecentrummal is összeköttetésben áll, és ezek közül bárhová is viszik be a beteget, a gyors adattovábbításnak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően mindössze néhány perc alatt megszülethet a döntés arról, hogy milyen beavatkozásra van szükség és hol látják el a beteget. A legmodernebb technológiák alkalmazása nemcsak az életminőség javulását eredményezi, de a betegek jelentős százalékánál egyenesen életmentő is – hangsúlyozta Erőss.

Így néz ki Európa egyik legmodernebb műtőkomplexuma – kattints a képre a galéria megnyitásához!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!