A legtöbb baktérium ezeken a tárgyakon van

Mobiltelefon

Mindenhová magunkkal visszük, gyakran még a vécére, fürdőszobába is, emiatt egy átlagember mobilja körülbelül tízszer olyan piszkos, mint egy vécédeszka, és akár E.coli baktériumokat is hordozhat. A telefon felülete viszonylag meleg, ezért a kórokozók akár több órán át is életben maradnak rajta.

Távirányító

Nemcsak kezünkről, hanem a szőnyegről, a levegőből, a kanapé réseiből is rátelepednek a baktériumok. Érdemes időről időre áttörölni egy antibakteriális kendővel a távkapcsolót.

Számítógép-billentyűzet

Belehullhat az ételmorzsa, rámászhatnak a háziállatok, és persze a kezünkről is nagyon sok minden átkerül rá, így nem csoda, ha tele van baktériumokkal. Ugyanúgy, mint a távkapcsolót, a billentyűzetet is érdemes időről időre áttörölni, fertőtleníteni.

Mosogatószivacs

A mosogató nedves, sokszor meleg környezete, illetve a szivacs porózus felülete ideális környezet a baktériumok szaporodásához. Gyakorlatilag az egyik legpiszkosabb dolog a házban, amelllyel az edényeinket, evőeszközeinket tisztítjuk. Cseréljük rendszeresen, és hetente egyszer a mikrohullámú sütőbe is betehetjük 30-60 másodpercre, magas fokozaton.

Háziállatok játékai

A háziállatok játékai földre kerülnek, megfordulnak az állatok szájában, és az ott található élősködők mind a kezünkre kerülnek, ha megfogjuk őket. A játékokat rendszeresen tisztítsuk meg forró vízzel: a textilből készülteket a mosógépbe is bedobhatjuk magas fokozaton.

Fogkefe

Különösen azoknak szokott tele lenni baktériumokkal a fogkeféjük, akiknek a vécé is a fürdőszobájukban van, hiszen a lehúzással a tartályban lévő víz rengeteg kórokozót porlaszt a levegőbe. A fogkefe nedves sörtéi pedig ideális környezetet biztosítanak a szaporodáshoz.

Forrás: webmd.com