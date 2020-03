"Mindennapos a lányok elleni erőszak"

Magyarországon hetente legalább egy nő veszti életét párkapcsolati erőszak következtében. Részletek itt.

A jelentés szerint az oktatás területén jelentős fejlődés ment végbe, így például az elmúlt két évben közel 80 millióval csökkent az iskolából kimaradó lányok száma. Tízéves távlatban nézve pedig elmondható, hogy a lányok nagyobb valószínűséggel kerültek be középiskolába, mint a fiúk - olvasható az UNICEF Magyarország közleményében. Ezzel együtt az is kiderült a jelentésből, hogy a lánygyerekeket az élet minden területén erőszak fenyegeti, beleértve az iskolai, az otthoni és az online környezetet egyaránt.

A lánygyermekeket az élet minden területén erőszak fenyegeti. Fotó: Getty Images

Évente 12 millió lányt kényszerítenek házasságra, 4 millió lánynak pedig megcsonkítják a nemi szervét. Társadalmilag elfogadott jelenség a gyermekek és a nők elleni erőszak, amit jól mutat például, hogy felmérések szerint a 15-19 éves lányok ugyanolyan arányban tartják elfogadottnak a feleségverést, mint az azonos korú fiúk. Ezen felül - 2016-os adatok szerint - az emberkereskedelem áldozatainak 70 százaléka nő - az esetek többségében szexuális kizsákmányolásról van szó. A 15-19 éves lányok közül minden huszadik válik nemi erőszak áldozatává.

Aggasztóak a táplálkozással és egészséggel kapcsolatos trendek is. Két évtized alatt, 1995 és 2016 között 9 százalékról 17 százalékra emelkedett a túlsúly előfordulása az 5-19 éves lányok körében. Ennek hátterében éppúgy megtalálható az egészségtelen ételek fogyasztása, mint a gyermekeket célzó agresszív marketingtechnikák, amelyek elősegítették az egészségtelen ételek előtérbe kerülését. A digitális technológiák túlzott használata miatt romlott a lányok mentális egészsége is. Jelenleg az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok a 15-19 éves lányok esetében.

A New Era for Girls: Taking stock on 25 years of progress című riport a Pekingi Egyezmény, a nők és lányok jogainak erősítésére irányuló történelmi dokumentum aláírásának 25. évfordulója alkalmából jelent meg.