A WHO adatai szerint a nem orvosi indokból elvégzett női nemiszerv-csonkítások évente mintegy 1,4 milliárd dollárral terhelik több ország egészségügyi költségvetését. Az eljárás ugyanis nőgyógyászati, szülészeti, urológiai és pszichológiai komplikációkkal is jár, ezek fedezése pedig az egészségügyi büdzsé akár 30 százalékát is kiteheti egyes országokban.

Több millió lány és nő fizikai és mentális egészségét károsítják meg. Fotó: iStock

Zéró tolerancia

A női nemiszerv-csonkítás a nemi diszkrimináció egy szélsőséges formája, és sokkal több erőforrást kellene fordítani arra, hogy végre felszámolják a néhány afrikai és közel-keleti országban, valamint Indonéziában elterjedt gyakorlatot - emelte ki a szervezet a csonkításokkal szembeni zéró toleranciának szentelt nemzetközi napon.

Jelenleg a világ 31 országában legalább 200 millió olyan lány és nő él, akiket nemiszerv-csonkításnak vetettek alá. Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) becslése szerint az érintett kislányok több mint 90 százalékát Szomáliában, Guineában és Dzsibutiban csonkítják meg.

Ennyi gyereknek teszik tönkre a gyerekkorát

A rossz gyerekkor alig ismert hatásáról korábbi cikkünkben olvashat - kattintson ide!

Azonban nem a nemiszerv-csonkítás az egyetlen dolog, amivel tönkre lehet tenni a gyerekkort. Ahogy már korábban megírtunk, a Save the Children (Mentsük meg a gyerekeket) gyerekvédelmi szervezet tavalyi jelentése szerint világszerte minden negyedik gyereknek tönkreteszik a gyerekkorát.

A gyermekkort leginkább szétziláló tényezők közé tartozik a korai házasság, a korai terhesség, az oktatás mellőzése, a betegség, a hiányos táplálkozás és az erőszakos halál is. Ezek a 2000-es évben 970 millió gyereket érintettek világszerte, de még ma is mintegy 690 millió gyereket sújtanak. Egyötödüket megölték. Szíriában és Jemenben a gyerekmunka is aránytalanul gyakori.