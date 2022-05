Miért zavarodhat össze a nők ciklusa?

A termékeny korú nők nemi működése - a petesejtérés és amenstruációis - ciklikus, a ciklus első napja pedig a menstruációs vérzés kezdetéhez köthető. Ilyenkor a folyamatosan termelődő női nemi hormonok, a peteérésért felelős ösztrogén és a tüszőrepedés után fontos szerephez jutó progeszteron (sárgatesthormon) szintje lecsökken. Emiatt - amennyiben nem áll fenn terhesség - a méh megvastagodott nyálkahártyája leválik, és vérzéssel távozik, ami általában 4-7 napig tart. A menstruáció első napjától veszi kezdetét a peteérés, majd a 12-15. napon, vagyis nagyjából félidőben következik be a tüszőrepedés (ovuláció). Ennek során a domináns tüszőből megtermékenyítésre alkalmas, érett petesejt hagyja el a petefészket, és a petevezetéken keresztül elindul a méh felé. Amennyiben 24 órán belül nem találkozik hímivarsejttel - vagy ha találkozik is, de nem termékenyül meg -, a petesejt felszívódik. Ezt követően körülbelül két hét múlva kezd leválni az érett petesejt befogadására készülő méhnyálkahártya.

A cikluszavar hátterében többféle kiváltó ok is állhat. Fotó: Getty Images

Mit jelent a cikluszavar?

A menstruációs ciklus hossza egyéntől függően - amiben a genetikai tényezőknek is fontos szerep jut - eltérő lehet, de nagyjából 28 napos, és általában 21-35 nap között tekinthető normálisnak. A ciklust számos tényező befolyásolhatja. Míg például afogamzásgátlótabletták szedése a legtöbb nőnél szinte percre pontosan beállítja, más faktorok, a többi között az életkor, az egyes élethelyzetekkel járó fizikai vagy lelki változások, környezeti hatások, esetleg betegségek viszonylag könnyen felboríthatják azt.

Cikluszavarról akkor beszélhetünk, ha a ciklus hossza, gyakorisága vagy a távozó vér mennyisége eltér a normálistól. A néhány napos csúszás még nem tartozik ebbe a kategóriába, nem tekinthető kórosnak, ám ha a ciklus például 20 naposra rövidül, esetleg 38 naposra vagy annál hosszabbra nyúlik, vagy a vérzés ki-kimaradozik, az már cikluszavart jelez. A nagyon erős, esetleg nagy fájdalommal járó menstruáció, a mindössze pár napig tartó, vagy túlzottan elhúzódó vérzés is cikluszavarra utal. Ha az említett esetek bármelyike előfordul, mindenképpen érdemes nőgyógyászhoz fordulni és kivizsgáltatni a problémát, hogy kiderüljön, milyen okok állhatnak a háttérben.

A cikluszavar lehetséges okai az életkor függvényében

A különböző életszakaszokban más és más tényezők vezethetnek cikluszavarhoz. Tinédzserkorban az első menstruációt követő egy-két évben a vérzés még sokaknál rendszertelen: hol gyakrabban, hol ritkábban jelentkezik, ki-kimaradozik. A vérzés hossza is változó lehet: néha 3-4 napos, máskor esetleg 7-8 napig is elhúzódhat. Ez természetes jelenség, mivel ilyenkor még fejlődik a szervezet, a hormonrendszer érik, alakul.

Milyen tünetek jelezhetik a túlzottan magas prolaktinszintet? Részletek itt.

Fiatal felnőttkorban - vagy akár később - a szülés után is jelentkezhet cikluszavar. A hormonváltozások miatt eltérő, hogy a szülést követően kinél mikor indul újra a havi vérzés, és azonnal beáll-e a ciklus, vagy eleinte rendszertelen marad. Van, aki a tisztuló vérzést követő hónapban már menstruál is, másoknál csak hónapokkal vagy akár fél-egy évvel a szülés után indul újra a ciklus. Ezt számos tényező, így a többi között a szoptatás is befolyásolhatja. Azok szervezetében ugyanis, akik folyamatosan anyatejjel táplálják csecsemőjüket, a szülést követően is magas marad a prolaktin nevű hormon szintje, amely az agyban termelődik, és a tejelválasztás beindításáért, fenntartásáért felel. Amíg a normálisnál magasabb a prolaktinszint, addig apeteérésés a menstruáció elmarad, vagy ha be is indul, rendszertelen lehet. Amint a kismama kevesebbet szoptat, a prolaktinszint lecsökken és idővel a havi vérzés is visszatér, ám az is előfordulhat, hogy erre csak a gyermek 1-1,5, esetleg 2 éves korában kerül sor.

Középkorú nőknél a változókor kezdete is okozhat cikluszavart. A menstruáció általában 48-55 éves korig tart. Ha ez idő tájt amenzeszrendszertelenné válik, rövidebb ideig tart, ki-kimarad, esetleg tartósan elmarad, az jelezheti, hogy a nő változókorba lépett, vagyis lassan véget ér a termékeny életkor. Ilyenkor a petefészkek hormontermelése lecsökken, és a vérzési rendellenességek mellett egyéb, jellegzetes tünetek is megjelennek: például hőhullámok, vizeletinkontinencia, hüvelyszárazság vagy akár libidócsökkenés. Előfordul, hogy a menopauza már egészen korán, akár 30-35 éves kor körül bekövetkezik, ezt pedig vérzési rendellenességek megjelenése előzheti meg.

Ezek is okozhatnak cikluszavart

Cikluszavarok esetén már csak azért is fontos az alapos nőgyógyászati, szükség esetén pedig további, szakirányú kivizsgálás, mert különféle betegségek is állhatnak a probléma hátterében. Például mióma, polip (előbbi a méh simaizomszövetét, utóbbi a méhtestet érintő jóindulatú sejtburjánzás), esetleg PCOS (policisztás ovárium szindróma, a petefészket is érintő, komplex belgyógyászati-endokrinológiai probléma).

Hormonális zavarok is felboríthatják a ciklust. Ennek egyik lehetséges oka, ha az ösztrogén- és progeszteronszint nincs egyensúlyban. Ezt okozhatja például cukorbetegség: a magas inzulinszint károsan hat a női nemi hormonok termelődésére, lecsökkentve a progeszteronszintet. A nem megfelelő, egyoldalú táplálkozás, a testet sanyargató, túlzásba vitt diéta pedig az ösztrogéntermelődésre hat negatívan. A különféle étkezési zavarok, mint az elsősorban fiatal nőket érintő anorexia vagy bulimia is felboríthatja a hormonháztartást, ahogyan a tartós stressz vagy a túl kevésalvásis. Hasonlóan hat a ciklusra az erőteljes fizikai megterhelés, például az intenzív sporttevékenység.

Bizonyos gyógyszerek szedése is okozhat cikluszavarokat. A hormonális fogamzásgátlók abbahagyása utáni első pár hónapban gyakran felborulhat a menstruációs ciklus. A lelki megterheléssel járó élethelyzetek, mint a vizsgaidőszakok vagy egy esküvő, a jelentős környezeti változásokat hozó események - például a hosszú utazások - szintén befolyásolhatják a menstruációs ciklus alakulását. Ha azonban a feszültséget, stresszt okozó tényezők már nem állnak fenn, a cikluszavar is jó eséllyel elmúlik, és a szervezet működése minden szempontból visszatérhet a normális kerékvágásba.