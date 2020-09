Ezt gondolják a nők a nemi szerveikről

A női test legféltettebb titkai - nem csak nőknek! Részletek itt.

A 23 éves Penny úgy véli, szeretnünk kell azt, amink van - de persze lehet, hogy ez egyeseknek több időbe telik, mint másoknak. "Mindig is azt gondoltam, hogy a nagyajkaim nagyobbak az átlagosnál, de azt hiszem, ez most egyfajta trend. Mivel endometriózisom van, gyakran járok nőgyógyászhoz, amit már fiatalon elfogadtam. És mivel még soha egyetlen orvos sem mondta, hogy normális, vagy épp furcsa vagyok odalent, szóval azt hiszem, ez elég pozitív" - idézi szavait a metro.co.uk. Hozzátéve, hogy ismeri a testét és tudja, mi esik neki jól a szexuális együttlétek során. Mi több, a telefonjában is tárol néhány képet arról, amije van, mondván, hogy ami szép, azt le kell fotózni.

Sok nőnek időbe telik megbékélnie azzal, amit odalent lát. Fotó: Getty Images

"Mindig azt gondoltam, olyan torz, alaktalan vagyok odalent"

Nem mindenkinek ment ilyen könnyen, hogy elfogadja és megszeresse magát odalent is. A 31 éves Cherrynek csak nemrég sikerült elérnie azt, hogy ne bizonytalankodjon a nemi szerve miatt. "Mindig is féltékeny voltam valamelyest, hogy a fiúk láthatják egymás péniszét, míg nálunk, lányoknál más a helyzet. Lányiskolába jártam, ahol a mellbimbónkat megmutattuk egymásnak a többiekkel, de a hüvely tabu volt. Sokáig gondolkodtam azon, hogy vajon az enyém normális-e. Megkérdeztem erről az első nőgyógyászati kenetvételemnél a nővért, aztán a partnereimet is. De az idő múlásával valamiféle mélyebb megértés rávezetett, hogy minden test más és egyedi, és a 'normális' nem létezik" - mondta.

A 39 éves Kate még általános iskolában egy felvilágosító könyvben látta, hogyan néznek ki egy nő szeméremajkai. "Akkor azt gondoltam, az enyém biztosan nem így néz ki. Negyvenéves leszek, és csak az elmúlt évtizedben fogadtam el, hogy a hüvelyem és a szeméremajkaim teljesen rendben vannak. Mindig azt gondoltam, olyan torz, alaktalan vagyok odalent. Az ágyban sem szerettem azokat a pózokat, ahol láthatóvá váltak a nemi szerveim, és az orális szex is kényelmetlen volt számomra, mert úgy éreztem, ronda vagyok. Mekkora tévedés! De honnan is tudtam volna, hogy minden rendben van velem, hiszen nem beszélünk erről" - mondta.

A 25 éves Ashanti szintén sokáig csúnyának hitte magát odalent, de manapság már más a véleménye. "Szerintem nagyon cuki - vélekedett, majd hozzátette - és nagyon király dolgokat lehet vele csinálni. Ezenkívül nem vonz a gondolat, hogy pénisz és két golyó legyen a lábaim közt."

A 27 Ellie-nek kilenc éve hüvelyi operáción kellett átesnie, amit egy elég hosszú gyógyulási folyamat követett. Ezért a tinédzserkori izgalom és zavar után kezdett úgy gondolni a nemi szerveire, mint valami olyasmire, ami komoly problémát jelent neki. "Aztán elkezdtem a női egészségről írni, és ez a kapcsolat ismét megváltozott - most már nagyon fontos számomra a szex és a testpozitív mozgalmak, amikkel szívesen foglalkozom és nagyon élvezem" - tette hozzá.