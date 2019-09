A vagina üzen, ha baj van

Ha csak alkalomszerűen viszket, mondjuk edzés után, akkor okozhatja szimplán az izzadás is, vagy akár a borotválkozás. Viszont ha a viszketés a hüvely környékén állandó , akkor már komolyabb problémát jelezhet. Lehet, hogy csak egyszerű irritáció, amelyet akár a szappanos mosakodás is okozhat, de lehet bakteriális hüvelyfertőzés , gombás fertőzés vagy trichomoniázis is. A pontos diagnózishoz és a megfelelő kezeléshez mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni - minél előbb.

A terhesség alatt számos változás megy végbe a női testben, ám a baba megérkezésével a folyamatnak még nem lesz vége. Korábbi cikkünkből megtudhatja, hogyan változik a vagina a szülést követően!

Ha megváltozik a folyás...

A megfelelő higiéniai állapotú, egészséges hüvely savas kémhatású és szagtalan. Ha van is némi illata, egyénenként változó, amit nagyban befolyásol az is, hogy az illető mit evett, ivott, vagy hogy például dohányzik-e.A halszagú hüvely általában a bakteriális vaginózis vagy a trichomoniázis jele lehet, a kenyérszag pedig gombás fertőzésre utalhat. A hüvely megváltozott szagához általában megváltozott hüvelyi folyás is társul, amelyet tapasztalva mindenképpen érdemes konzultálni egy orvossal.

A hüvelyi folyás mennyiségének, sűrűségének, színének megváltozására mindenképpen oda kell figyelni. Ha a hüvelyi folyás sárgás színűvé, túros állagúvá válik, akkor nagy valószínűséggelcandidagombás fertőzés okozza, míg a szürkés, halszagú folyás mögött legtöbbször kevert, azaz többféle baktérium okozta hüvelygyulladás áll.

Ha rendszertelen a menstruáció...

Számtalan dolog befolyásolhatja a menstruációs ciklust, sőt egy időre akár meg is szüntetheti. Ilyen lehet a túlzott stressz, a fogyás, a túlzásba vitt sport. Ha viszont ilyen tényezők nem állnak fenn, akkor akár policisztás petefészek szindróma (PCOS) is állhat a háttérben, amivel együtt jár a hormonháztartás egyensúlyának felborulása is. A PCOS egyéb jellegzetes tünete egyebek mellett a túlsúly, a túlzott szőrnövekedés az arcon és a testen, a pattanásosság és a hajhullás is.

Forrás: health.com