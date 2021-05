A spontán vetélés okai

Gyakran a hormonok állnak a vetélés háttérben

Spontán vetélésről akkor beszélünk, amikor a terhesség a 24-ik hete előtt valamilyen oknál fogva spontán megszakad. Ez leggyakrabban az első trimeszterben szokott megtörténni (statisztikák szerint a kezdődő terhességek közel negyede így végződik), és sokszor olyannyira korán, hogy a kismama még csak nem is tudott az állapotáról.

A vetélés jelei a vérzés és a hasi görcsök, amelyek során a méhszáj fokozatosan kinyílik. Attól függően, hogy a spontán vetélés során teljesen kiürül-e a méh vagy sem, szükség lehet műszeres befejezésre. Ha teljes mértékben nem tud kiürülni és összehúzódni, akkor szükséges műtéti úton is beavatkozni.

A terhesség 24-ik hét előtti megszakadásának sok oka lehet, de gyakran a hormonok állnak a háttérben

A vetélések egy részének hátterére soha nem derül fény. A terhesség megszakadása ilyenkor nagy valószínűséggel kromoszóma-rendellenesség miatt következik be (amely idősebb korban igen gyakori), ám alapos utánajárással esetenként kideríthető az ok.

Vetélés progeszteronhiány miatt

A progeszteronhiány igen gyakori állapot, amely teherbe esési nehézségeket és korai vetélést eredményezhet. A progeszteron ugyanis igen fontos hormon, amely többek között a tökéletes beágyazódást segíti. Minél nagyobb mértékű a hiány, annál nagyobb eséllyel következik be vetélés. Már a várandósság előtt is lehetnek tünetei - példáulmenstruációelőtti barnás folyás, elhúzódó vérzés -, így már ekkor el lehet kezdeni a kezelést. Természetesen ha a terhesség során derül fény az alacsony hormonszintre, akkor a fenyegető vetélés miatt - amelyet vérzés, görcsök is előjelezhetnek - mihamarabb progeszteronpótlásra van szükség.

Pajzsmirigyzavar miatt is elmehet a magzat

Akár pajzsmirigy-alulműködésről, akár túlműködésről van szó, mindkét állapot nagyban befolyásolja mind a teherbeesést, mind a várandósságot. A szerv rendellenes hormontermelése ugyanis negatívan hat a menstruációs ciklusra, a peteérésre, a megfelelő beágyazódásra és a magzat egészséges fejlődésére. Ráadásul a pajzsmirigy-alulműködés gyakran progeszteronhiányt von maga után, ami tovább rontja a kihordási esélyéket.

Az esetek többségében zavar esetén a terhesség nem is jön létre, ám ha mégis, akkor fennáll a vetélés és a fejlődési rendellenességek esélye. Éppen ezért érdemes a pajzsmirigy-funkciókat ellenőrizni a várandósság során, hogy szükség esetén az anya megfelelő terápiában részesüljön, és egészséges gyermeknek adhasson életet - mondja dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa.

PCOS és a vetélés

A PCOS betegség során a petefészkekben kisebb-nagyobb ciszták alakulnak ki, és statisztikák szerint ekkor 30-35 százalék is lehet a korai vetélés esélye. Az állapot mögött gyakran komplex hormonzavar áll. A betegség gyakran társul pajzsmirigyzavarral és progeszteronhiánnyal is, ami még inkább rontja a kilátásokat. Sajnos kezeletlen esetben nemcsak vetélést okozhat, de nagyobb eséllyel alakul ki a várandósság soránmagas vérnyomásés cukorbetegség is. A PCOS ultrahangos vizsgálattal és vérvétellel állapítható meg, és kezelésében nagy szerepe van a speciális, személyre szabott diétának, a rendszeres mozgásnak, és szükség esetén a gyógyszeres kezelésnek.

Fertőzések miatti vetélés

Várandósság során a hüvely pH értéke megváltozik, ezért a kismama lényegesen fogékonyabbá válik különböző fertőzésekre. Ha a tünetekkel (égő, viszkető érzés, megváltozott hüvelyi folyás) mihamarabb felkeresi a kezelőorvosát, nagy eséllyel megelőzhető a baj. Ellenkező esetben a felszállófertőzésa méhet és a burkot is elérheti, és vetélés - később koraszülés - is bekövetkezhet. A terhes nőknek ezért fokozottan kell ügyelniük az intim higiéniára, és már a legapróbb tünetnél orvoshoz kell fordulniuk!

További okok a vetélések hátterében:

- véralvadási zavar (trombofília, Antifoszfolipid-szindróma)- anatómiai okok (például méhsövény, a méh rendellenességei, gyenge méhszáj) autoimmun betegségek (például szisztémás lupus)- mióma- cukorbetegség- ismeretlen eredet (amely a leggyakoribb)

